3 окт 2025

В России с 2026 года введут новые дорожные знаки и изменят нормы парковки

С 1 января 2026 года в России начнет действовать обновленный ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков и корректировку размеров парковочных мест. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев

Одним из ключевых изменений станет введение новых дорожных знаков. Среди них указатель рекомендуемой скорости при проезде искусственных неровностей, который поможет водителям заранее снизить скорость и сохранит ресурс подвески автомобиля. Появится знак «Глухие пешеходы», предупреждающий о присутствии людей с нарушением слуха, и вертикальная «Стоп-линия», используемая в тех местах, где невозможно нанести горизонтальную разметку.

На знаке «Парковка» теперь будет содержаться информация о способе установки автомобиля. Введены и знаки с указанием времени действия ограничений и комбинированные обозначения, позволяющие компактно размещать больше информации, например символ снежинки рядом с обозначением скользкой дороги.

Кроме новых указателей, изменятся и параметры парковочных мест вдоль улиц. Их ширина сократится с 2,5 метра до 2,25 метра при сохранении прежней длины в 6,5 метра.

Обновленный ГОСТ вводит и технические уточнения. Все надписи должны выполняться единым шрифтом, а способ крепления знаков должен обеспечивать сохранность их поверхности.

По словам Федяева, все изменения направлены на повышение безопасности и снижение аварийности. Новые стандарты должны уменьшить визуальный шум на дорогах и сделать движение более комфортным для водителей и пешеходов.
 

