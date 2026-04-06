В России выявили почти 2000 «ловушек», из-за которых водители получают штрафы

В России продолжают выявлять так называемые «дорожные ловушки», которые провоцируют водителей на нарушения правил. По данным Общественной палаты РФ, с 2022 года зафиксировано 1969 подобных участков

Больше всего было выявлено проблем на дорогах в первый год работы программы — 576 «ловушек». В 2023 году их число уменьшилось до 321, но затем снова начало расти и в 2025 году достигло 535. С начала 2026 года зафиксировано уже 59 новых эпизодов.

Лидером по числу таких участков остается Москва, на которую приходится 34,6% всех обращений и 681 выявленная «ловушка». Далее следуют Санкт-Петербург с результатом 179 случаев и Московская область, где обнаружено 164 проблемных участков.

Анализ обращений показывает, что почти половина нарушений происходит при парковке и остановке. На такие ситуации приходится 45,6% сообщений. Еще 14,7% связаны с неочевидной дорожной разметкой или направлением движения, а 14% вызваны некорректной работой камер и неоднозначными ограничениями скорости.

Эксперты отмечают, что зачастую речь идет о мелких недочетах в организации движения. Однако именно они становятся причиной массовых штрафов, эвакуаций автомобилей и даже лишения водительских прав.