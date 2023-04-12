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12 апр 2023

В Россию привезли премиальные модели Hongqi

В Россию привезли премиальные модели Hongqi

В российских автосалонах продают китайские кроссоверы Hongqi HS7. Машины привезли по программе параллельного импорта

HS7 – это флагманская модель концерна Hongqi. Кроссовер по своим размерам сопоставим с BMW X5 и Audi Q7. В список опций автомобиля входят светодиодная оптика, панорамная крыша, климат-контроль, а также подогрев всех сидений, датчики давления в шинах, парктроники и система автоматической парковки. Салон кроссовера выполнен из натуральной кожи и деревянного шпона.

Если говорить о технических компонентах, то под капотом Hongqi HS7 располагается трехлитровый бензиновый турбо-мотор, который развивает  337 лошадиных сил и работает с 8-ступенчатым автоматом.

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