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3 дек 2021

В Toyota работают над созданием бюджетного электромобиля.

В Toyota работают над созданием бюджетного электромобиля.
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн работает над созданием своей электрической новинки. Отметим, что в проекте принимают участие и китайские автопроизводители.

Да, Toyota решила образовать альянс с китайским концерном BYD, который предоставит все ключевые технологии -  двигатель, батареи и так далее. Роль Toyota – разработка дизайна и настройка всех систем.  Что касается самого автомобиля, то  это будет компактный седан, который по размерам будет похож на Toyota Corolla.

Технические характеристики автомобиля также не раскрываются. Правда, о батареях есть что сказать. Речь идет о проекте Blade. Китайский автопроизводитель  в исследованиях аккумуляторов смог достичь определенных высот. Во-первых, им удалось сделать ее компактной. Во-вторых, они оптимизировали тепловыделение.

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