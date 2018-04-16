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16 апр 2018

VAG: отставка руководителя и реорганизация

VAG: отставка руководителя и реорганизация

Как мы и предсказывали на прошлой неделе, глава Volkswagen AG Маттиас Мюллер отправлен в отставку. Вернее, в заявлении концерна говорится о том, что он по собственной воле ушел в отставку.

Однако, по неофициальным данным, наблюдательный совет концерна был недоволен Мюллером: по мнению его членов он недостаточно развил направление по электрификации и был не согласен с реорганизацией концерна.

Мюллер, который до своего последнего назначения занимал пост марки Volkswagen, возглавил концерн в самые тяжелые для него годы: он сменил Мартина Винтеркорна, когда разгорелся Дизельгейт. Крупнейшему европейскому автопроизводителю предсказывали многие годы убытков, но благодаря Мюллеру большинство марок, входящих в Volkswagen AG, показали рост продаж, а концерн остался прибыльным, причем его доходы выросли. И это несмотря на то, что даже по предварительным подсчетам, Дизельгейт обошелся концерну в 25 миллиардов евро.

Реорганизация концерна предполагает разделение его отделений на три направления «Массовый объем», «Премиум» и «Суперпремиум». А отделение Truck&Bus решили выделить и подготовить к выходу на биржу. По слухам, всем этим переменам Мюллер противился.

На его место пришел Херберт Дисс, который пришел в Volkswagen из BMW практически одновременно с тем, как Мюллер возглавил концерн. Дисс в концерне возглавлял марку Volkswagen. В BMW он занимал пост руководителя отдела разработок и инноваций, так что, видимо, в наблюдательном совете Volkswagen AG надеются, что теперь разработка электромобилей всех марок группы будет форсирована.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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