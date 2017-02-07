В соответствии с новым проектом Министерства транспорта, органы местного самоуправления смогут самостоятельно назначать плату за въезд автомобилей.

Министерство транспорта готовится внести некоторые поправки в закон закона «Об организации дорожного движения», который Российская Госдума одобрила в первом чтении еще в декабре прошлого года.

Один из пунктов нового закона утверждает право органов местного самоуправления на введение платных зон на вверенных им территориях. Плату можно вводить на въезде в определенные зоны, она может взиматься в постоянном режиме или в определенные дни или часы, кроме того, оплата может взиматься только с владельцев автомобилей определенных категорий. Министр транспорта России Максим Соколов пояснил, что речь идет не только о появлении платы за въезд на некоторые территории: законопроект, по его словам, решает многие проблемы организации дорожного движения в городах и других населенных пунктах.

Правительство Москвы пояснило, что пока не рассматривает перспективы введения платного въезда на территорию столицы, а вот количество зон оплачиваемой парковки в городе может снова увеличиться.

Скорее всего, въезд на некоторые территории внутри Москвы (исторический центр, парковые зоны) может быть органичен в первую очередь для автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту «Евро-4». Отметим, что в автопарке Российской Федерации порядка 36% машин не попадают под требования даже категории «Евро-2». Впрочем, в Москве современных автомобилей, соответствующих экологическим стандартам, гораздо больше. По статистике, в столице порядка 38,5% машин относятся к классу «Евро-4», еще 15% столичных автомобилей соответствуют стандарту «Евро-5».

Однако порядка сорока процентов автомобилей, зарегистрированных в Москве, не смогут бесплатно попадать в специальные зоны, так как не отвечают экологическим требованиям. Мнения экспертов по данному вопросу разделились: экологи рассчитывают, что подобные меры улучшат состояние воздуха в центре города, правозащитники уже намекают на то, что это дискриминирует владельцев более старых машин.