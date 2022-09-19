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19 сен 2022

Владельцам электрокаров разрешат бесплатно ездить по платным дорогам

Владельцам электрокаров разрешат бесплатно ездить по платным дорогам

Право бесплатного проезда по платным магистралям может появиться у российских владельцев электрокаров в 2023 году.

Как сообщают «Известия», правительство уже поручило профильным ведомствам проработать все необходимые предложения. Исполнителями назначены: Минэкономразвития, Минэнерго и Минтранс. Представители структур заявили, что льготы будут носить временный характер – их срок действия составит всего лишь три года. Также не уточняется важный вопрос – будут ли распространяться льготы и на коммерческий электрических транспорт.

Напомним, что впервые о подобной стимулирующей мере российские власти заговорили прошлым летом. Более того, льготы официально включили в концепцию развития электротранспорта, принятую в августе 2021-го.

При написании новости использовалась информация:
Известия

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