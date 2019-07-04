Власти Мадрида пожалели о запрете на въезд в центр города машин с ДВС

Новый мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда отменил директиву, которая запрещала машинам с бензиновыми и дизельными двигателями въезжать в центр в дневное время

Собственно, сам мэр заявил о бессмысленности запрета и даже назвал его вредным. По его словам, новые законодательные меры не решили проблему загрязнения воздуха, а лишь усугубили ситуацию на окраинах города. Помимо этого, из-за ограничений у многих предприятий, расположенных в центре Мадрида, появились проблемы с логистикой.

Теперь, все водители могут снова свободно проезжать в любые районы Мадрида без риска получить штраф в размере 90 евро. Правда, экологи предупреждают, что столица Испании может получить серьёзный штраф от Европейского союза, так как экологическая ситуация снова перестала соответствовать общеевропейским нормам.