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4 июл 2019

Власти Мадрида пожалели о запрете на въезд в центр города машин с ДВС

Власти Мадрида пожалели о запрете на въезд в центр города машин с ДВС

Новый мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда отменил директиву, которая запрещала машинам с бензиновыми и дизельными двигателями въезжать в центр в дневное время

Собственно,  сам мэр заявил о бессмысленности  запрета и даже назвал его вредным. По его словам, новые законодательные меры не решили проблему загрязнения воздуха, а лишь усугубили ситуацию на окраинах города. Помимо этого, из-за ограничений у многих предприятий, расположенных в центре Мадрида, появились проблемы с логистикой.

Теперь,  все водители могут снова свободно проезжать в любые районы Мадрида без риска получить штраф в размере 90 евро. Правда, экологи предупреждают, что столица Испании может получить серьёзный штраф от Европейского союза, так как экологическая ситуация снова перестала соответствовать общеевропейским нормам.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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