Volkswagen Group может отказаться сразу от 10 моделей ради экономии 6,5 млрд евро

По информации немецких СМИ, концерн рассматривает отказ сразу от 10 моделей различных брендов в рамках программы сокращения расходов

Ранее компания объявила о намерении к 2030 году уменьшить модельную линейку на 50% и сократить количество доступных модификаций на 75%. Одновременно компания сократит объем выпуска автомобилей с 10 до 9 млн единиц в год.

Согласно опубликованной информации, бренд может не выпустить новые поколения седана Jetta и кроссовера Taos. Porsche отменит преемников электрического Taycan, а также Cayenne Coupe. Кроме того, под вопросом оказался проект возвращения бензиновых версий Boxster и Cayman семейства 718.

У Audi, как утверждается, не будет новых поколений Q5 Sportback и Q6 e-tron Sportback. При этом марка уже завершила производство A1 Sportback и Q2, однако продолжает обновление модельной линейки. Уже в этом году ожидаются премьеры флагманского Q9 и электрического A2, а в 2027 году должна появиться серийная версия концепта Concept C. В список потенциальных сокращений также вошла Skoda Fabia и Cupra Raval.

Представитель Volkswagen Group официально не подтвердил эту информацию. Директор по коммуникациям Volkswagen Штефан Фосвинкель заявил, что компания не комментирует слухи, касающиеся будущих моделей и продуктовой стратегии. По оценке экспертов, отказ от разработки преемников для этих 10 моделей позволит концерну сэкономить около 6,5 млрд евро к 2031 году.

Ранее Volkswagen объявил о намерении к 2030 году уменьшить модельную линейку на 50% и сократить количество доступных модификаций на 75%. Одновременно компания сократит объем выпуска автомобилей с 10 до 9 млн единиц в год.

