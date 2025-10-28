Автомобильный портал Motorpage
28 окт 2025

Возвращение NSX: Pininfarina и JAS Motorsport готовят рестомод с «механикой» и V6

Возвращение NSX: Pininfarina и JAS Motorsport готовят рестомод с «механикой» и V6
Автор фото: фирма-производитель

Оригинальный Honda NSX давно вошел в историю как один из самых ярких японских спортивных автомобилей. Теперь культовая модель получает шанс на вторую жизнь благодаря совместному проекту итальянского ателье Pininfarina и гоночной компании JAS Motorsport

За основу взяли шасси первого поколения NSX. Кузовные панели сделали из углепластика. На изображениях можно заметить, что модели изменили капот и добавили современную оптику. Выдвижные фары, вероятно, также осовременили, но на фотографиях их не видно. В салоне, в свою очередь, обновили материалы отделки.

Рестомод получил оригинальный 3,0-литровый атмосферный V6, но, как сообщается, с заметным приростом мощности. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Точные технические характеристики пока неизвестны.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ветеранам и многодетным семьям могут разрешить не платить утильсбор

28 октября 2025

«Роснефть» открыла юбилейный маршрут для автотуристов по Кавказским Минеральным Водам

28 октября 2025

Подзаряжаемые гибриды под ударом: реальность оказалась куда грязнее обещаний

28 октября 2025
Kia EV4 GT

Kia EV4 GT готовится стать новым электрическим спорткаром марки

28 октября 2025

Китайская компания Sunwoda представила батарею для электрокаров с запасом хода больше 1000 км

27 октября 2025

Франция и Испания требуют сохранить запрет на автомобили с ДВС в Европе после 2035 года

27 октября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) новое слово на авторынке Тест драйв
28 октября 2025

TENET T8
"Новое слово на авторынке"
Foton Tunland V7 - foton tunland v7 (2024) вид спереди
Тест драйв
24 октября 2025

Foton Tunland V7
"На грузовой платформе"
VGV U75 Plus - vgv u75 plus (2025) два, а не полтора
Тест драйв
20 октября 2025

VGV U75 Plus
"Два, а не полтора"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 9 8