Возвращение NSX: Pininfarina и JAS Motorsport готовят рестомод с «механикой» и V6

Оригинальный Honda NSX давно вошел в историю как один из самых ярких японских спортивных автомобилей. Теперь культовая модель получает шанс на вторую жизнь благодаря совместному проекту итальянского ателье Pininfarina и гоночной компании JAS Motorsport

За основу взяли шасси первого поколения NSX. Кузовные панели сделали из углепластика. На изображениях можно заметить, что модели изменили капот и добавили современную оптику. Выдвижные фары, вероятно, также осовременили, но на фотографиях их не видно. В салоне, в свою очередь, обновили материалы отделки.

Рестомод получил оригинальный 3,0-литровый атмосферный V6, но, как сообщается, с заметным приростом мощности. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Точные технические характеристики пока неизвестны.