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14 фев 2022

Взгляните на уникальный родстер Lancia Astura, который ждал Муссолини

Взгляните на уникальный родстер Lancia Astura, который ждал Муссолини

На автомоибльных аукционах порой встречаются воистину уникальные модели. Дело здесь даже не в том, что их тираж был единичным, а в истории, которой та или иная машина сопровождается

На онлайн-аукционе Bring a Trailer выставлен на продажу кабриолет Lancia Astura так называемой четвёртой серии. Эту машину можно сразу поставить в список редчайших. Дело в том, что тираж четвертой серии составил всего 423 экземпляра, и до наших дней дожили лишь пара десятков. Но этот кабриолет – единственный в своем роде, так как его разработали по заказу графа Галеаццо Чиано – министра иностранных дел Италии, а по совместительству зятя небезызвестного Бенито Муссолини.

Собственно, Чиано заказал машину в ноябре 1938 года, и в Lancia построили лишь шасси, тогда как созданием кузова должно было заниматься ателье Pininfarina. К сожалению, закончить машину не успели – помешала война, да и сам Чиано закончил плохо – был расстрелян в 1944 году.В итоге доделать Astura получилось только во второй половине 1940-х — шасси снабдили открытым кузовом с мягким верхом и красным кожаным салоном. В движение же машина приводилась трехлитровым 82-сильным мотором. Любопытный факт, эксперты полагают, что стоимость на данную машину может взлететь до небес  - в 2013 году за обычный экземпляр Astura той же четвёртой серии на аукционе Bonhams заплатили 892,5 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей),а машина с такой историей может стоить куда дороже.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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