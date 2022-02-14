Взгляните на уникальный родстер Lancia Astura, который ждал Муссолини

На автомоибльных аукционах порой встречаются воистину уникальные модели. Дело здесь даже не в том, что их тираж был единичным, а в истории, которой та или иная машина сопровождается

На онлайн-аукционе Bring a Trailer выставлен на продажу кабриолет Lancia Astura так называемой четвёртой серии. Эту машину можно сразу поставить в список редчайших. Дело в том, что тираж четвертой серии составил всего 423 экземпляра, и до наших дней дожили лишь пара десятков. Но этот кабриолет – единственный в своем роде, так как его разработали по заказу графа Галеаццо Чиано – министра иностранных дел Италии, а по совместительству зятя небезызвестного Бенито Муссолини.

Собственно, Чиано заказал машину в ноябре 1938 года, и в Lancia построили лишь шасси, тогда как созданием кузова должно было заниматься ателье Pininfarina. К сожалению, закончить машину не успели – помешала война, да и сам Чиано закончил плохо – был расстрелян в 1944 году.В итоге доделать Astura получилось только во второй половине 1940-х — шасси снабдили открытым кузовом с мягким верхом и красным кожаным салоном. В движение же машина приводилась трехлитровым 82-сильным мотором. Любопытный факт, эксперты полагают, что стоимость на данную машину может взлететь до небес - в 2013 году за обычный экземпляр Astura той же четвёртой серии на аукционе Bonhams заплатили 892,5 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей),а машина с такой историей может стоить куда дороже.