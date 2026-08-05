Waymo усомнилась в подходе Tesla и заявила, что одних камер для беспилотников недостаточно

Сооснователь и генеральный директор Waymo Дмитрий Долгов заявил, что системы, использующие исключительно камеры, не обеспечивают тот уровень безопасности, который требуется для полностью беспилотного транспорта

Долгов не указывал на Tesla напрямую, однако его комментарии явно касались стратегии компании Илона Маска. Напомним, что Tesla делает ставку исключительно на камеры, отказавшись от лидаров и ультразвуковых датчиков. Еще в 2019 году Илон Маск называл лидары «бессмысленной затеей», считая их слишком дорогими и ненужными.

По словам главы Waymo, если задача заключается лишь в том, чтобы создать систему помощи водителю, камер может быть достаточно. Однако при создании полностью автономного транспорта требования к безопасности становятся значительно выше.

В Waymo используют сразу три типа сенсоров. Камеры отвечают за детализированное цветное изображение, лидары формируют трехмерную модель окружающего пространства, а радары позволяют точно определять скорость объектов. Кроме того, лидары и радары продолжают эффективно работать ночью, а также в условиях дождя, снега, тумана и сильной запыленности.

Дмитрий Долгов отметил, что эти системы не дублируют друг друга. Каждый тип датчиков обрабатывает информацию независимо, после чего все данные объединяются в единую картину дорожной обстановки. В качестве примера он привел испытания в американском городе Финиксе, где во время пылевой бури лидар смог обнаружить пешехода, тогда как камеры практически потеряли возможность распознавать окружающую среду.

При этом в Waymo признают, что окончательный ответ на вопрос о наиболее эффективной архитектуре беспилотных автомобилей даст только практическая эксплуатация. Однако компания уверена, что для достижения максимально безопасного автопилота одного набора камер недостаточно.

