Автомобильный портал Motorpage
5 авг 2026

Waymo усомнилась в подходе Tesla и заявила, что одних камер для беспилотников недостаточно

Waymo усомнилась в подходе Tesla и заявила, что одних камер для беспилотников недостаточно
Автор фото: magnific.com/ru

Сооснователь и генеральный директор Waymo Дмитрий Долгов заявил, что системы, использующие исключительно камеры, не обеспечивают тот уровень безопасности, который требуется для полностью беспилотного транспорта

Долгов не указывал на Tesla напрямую, однако его комментарии явно касались стратегии компании Илона Маска. Напомним, что Tesla делает ставку исключительно на камеры, отказавшись от лидаров и ультразвуковых датчиков. Еще в 2019 году Илон Маск называл лидары «бессмысленной затеей», считая их слишком дорогими и ненужными.

По словам главы Waymo, если задача заключается лишь в том, чтобы создать систему помощи водителю, камер может быть достаточно. Однако при создании полностью автономного транспорта требования к безопасности становятся значительно выше.

В Waymo используют сразу три типа сенсоров. Камеры отвечают за детализированное цветное изображение, лидары формируют трехмерную модель окружающего пространства, а радары позволяют точно определять скорость объектов. Кроме того, лидары и радары продолжают эффективно работать ночью, а также в условиях дождя, снега, тумана и сильной запыленности.

Дмитрий Долгов отметил, что эти системы не дублируют друг друга. Каждый тип датчиков обрабатывает информацию независимо, после чего все данные объединяются в единую картину дорожной обстановки. В качестве примера он привел испытания в американском городе Финиксе, где во время пылевой бури лидар смог обнаружить пешехода, тогда как камеры практически потеряли возможность распознавать окружающую среду.

При этом в Waymo признают, что окончательный ответ на вопрос о наиболее эффективной архитектуре беспилотных автомобилей даст только практическая эксплуатация. Однако компания уверена, что для достижения максимально безопасного автопилота одного набора камер недостаточно.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Китай вводит единые требования безопасности для беспилотных автомобилей

05 августа 2026

BMW нарушил собственное обещание и начал показывать рекламу на экранах автомобилей

05 августа 2026
Jetta M6

Jetta представил новый электрический седан M6

04 августа 2026
Audi A2 E-Tron

Audi обещает сделать A2 самой экономичной моделью марки

04 августа 2026

Водителей хотят заранее предупреждать об эвакуации автомобиля через «Госуслуги»

04 августа 2026

Интересный факт: Volkswagen нанимает больше людей, но производит меньше машин, чем Toyota

04 августа 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC RF8 - jac rf8 (2026) корабль для дороги Тест драйв
04 августа 2026

JAC RF8
"Корабль для дороги"
Lada Iskra - lada iskra (2025) огонька не найдется?
Тест драйв
30 июля 2026

Lada Iskra
"Огонька не найдется?"
Subaru Forester - subaru forester (2023) классика в эпоху модерна?
Тест драйв
24 июля 2026

Subaru Forester
"Классика в эпоху модерна?"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 4 0 3