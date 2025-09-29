Автомобильный портал Motorpage
29 сен 2025

Редчайший McLaren F1 из коллекции султана Брунея может уйти с молотка за 1,76 млрд рублей

Редчайший McLaren F1 из коллекции султана Брунея может уйти с молотка за 1,76 млрд рублей
Автор фото: фирма-производитель

В декабре этого года на аукцион RM Sotheby’s выставят уникальный экземпляр McLaren F1 1994 года выпуска, некогда принадлежавший султану Брунея

Этот экземпляр (шасси №014) был изначально окрашен в яркий желтый цвет Titanium Yellow, но после реставрации в McLaren получил новый белый оттенок Ibis White. На «апгрейде» модель оснастили пакетом High Downforce Kit, включающим крупное антикрыло, передний бампер в стиле F1 GTR, «жабры» на крыльях, а также облегченные диски OZ Racing. Салон обновили в стиле LM-версий. Всего восемь автомобилей в мире обладают подобным пакетом.

Обновление обошлось владельцу в полмиллиона долларов, но это не единственное, что делает машину уникальной. В 2007 году на кузове оставил автограф гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон. За 21 год этот McLaren проехал всего 22 000 километров. Ожидается, что его цена превысит 21 миллион долларов (1,76 млрд рублей).

При написании новости использовалась информация:
RM Sotheby's

Комментарии к новости

Последние новости

...
McLaren 750S JC96 Edition (2025)

McLaren посвятил спецверсию 750S JC96 японскому чемпионату All-Japan Grand Touring Car

15 сентября 2025
McLaren W1 (2025)

McLaren представил 1275-сильный суперкар W1

07 октября 2024
McLaren P1

McLaren анонсировал преемника модели P1

27 сентября 2024
McLaren P1

Компания LEGO создала копию McLaren P1 и протестировала ее на треке

13 сентября 2024
McLaren Artura Spider (2025)

McLaren обновила Artura и показала версию в кузове кабриолет

27 февраля 2024
McLaren GTS (2024)

Представлен McLaren GTS

19 декабря 2023

 Новости McLaren

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Avatr 11 - avatr 11 (2024) яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода
Тест драйв
24 сентября 2025

Avatr 11
"Яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода"
JAC T9 - jac t9 (2024) на «тяжелом» топливе
Тест драйв
23 сентября 2025

JAC T9
"На «тяжелом» топливе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 3 9 5