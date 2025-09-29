В декабре этого года на аукцион RM Sotheby’s выставят уникальный экземпляр McLaren F1 1994 года выпуска, некогда принадлежавший султану Брунея

Этот экземпляр (шасси №014) был изначально окрашен в яркий желтый цвет Titanium Yellow, но после реставрации в McLaren получил новый белый оттенок Ibis White. На «апгрейде» модель оснастили пакетом High Downforce Kit, включающим крупное антикрыло, передний бампер в стиле F1 GTR, «жабры» на крыльях, а также облегченные диски OZ Racing. Салон обновили в стиле LM-версий. Всего восемь автомобилей в мире обладают подобным пакетом.

Обновление обошлось владельцу в полмиллиона долларов, но это не единственное, что делает машину уникальной. В 2007 году на кузове оставил автограф гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон. За 21 год этот McLaren проехал всего 22 000 километров. Ожидается, что его цена превысит 21 миллион долларов (1,76 млрд рублей).