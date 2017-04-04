Модель Polaris Ranger XP 900 EPS High Lifter Edition – яркий пример того, как мотовездеход-«работяга» может превратиться практически в денди, не растеряв ни трудовых навыков, ни силы, ни сноровки. Мы убедились в этом лично

Минувшие два года для поклонников квадроциклов ознаменовались появлением на рынке абсолютно нового семейства мототехники для активного отдыха марки Polaris. Оно дополнило собой все виды «квадров», существующих у компании Polaris Industries из Миннесоты. А она на сегодняшний день может похвастаться, пожалуй, наиболее широким среди всех производителей спектром различных видов и подвидов транспортных средств для работы, спорта и развлечений на свежем воздухе.

Конечно же, напрашиваются вопросы: что это за семейство и что в нем такого выдающегося? Ответить на первый вопрос просто, оно называется High Lifter Edition, а вот со вторым попробуем разобраться далее. И для начала вспомним, что в прошлом году мы уже рассказали об одном представителе этой группы – классическом (ATV) квадроцикле Polaris Sportsman XP 1000 High Lifter Edition. Теперь же есть возможность посмотреть и оценить в деле, как заводское исполнение High Lifter преображает «рабочую лошадку» UTV под названием Ranger. Инженеры Polaris Industries взяли хорошо известного «труженика» Ranger и активно над ним поработали, пока не довели до той кондиции, когда не стыдно и в высшем свете показаться. Причем не просто показаться, но и проявить себя.

Окрасился Ranger багрянцем

Стандартный Ranger вряд ли назовешь утонченным или элегантным. Ну чем может притянуть взгляд, скажем, знатока породистых лошадей владимирский тяжеловоз? Это ж не ахалтекинец и даже не орловский рысак. Так и здесь, если обычный Polaris Ranger не может похвастать изяществом форм, то в исполнении High Lifter Edition глаз начинает цепляться за его необычную расцветку – некоторые элементы окрашены в ярко-оранжевый цвет. Как будто он вместе с героем Челентано под одну музыку давил сок из фруктов: итальянец из винограда, а «американец» из апельсинов.

В цвет цитрусовых у этого Ranger то, что можно назвать бамперами, а также верхние части шноркелей, которых тут аж три. Того же апельсинового окраса у квадроцикла и рычаги подвесок – как спереди, так и сзади. Но к нижним рычагам взгляд притягивается не только из-за цвета, необычна у них и форма – изогнутая, причем таким образом, чтобы цеплять как можно меньше пеньков. На стандартном Ranger такого нет.

«Сок цитрусовых» попал и в салон, словно окропив торпедо и края сидений. Их здесь, кстати, три, как и ремней безопасности. Хотя следует признать, что сидеть втроем здесь по-настоящему комфортно лишь в том случае, если хотя бы один из пассажиров невелик, например подросток. В принципе, получается нормальный семейный формат: папа, мама и ребенок посередине, отправившиеся в путешествие на природу. Объема кузова за их спинами достаточно не только для провизии и багажа, но и для обустройства достаточно удобного ночлега, и даже активных развлечений на свежем воздухе.

Передний бампер своей формой больше напоминает «кенгурятник», да и по назначению это однозначно он. Правда, отбивать ему придется не животных, а ветки и стволы деревьев. Форма бампера продумана так, что позволяет защищать и фары головного света, которые к тому же значительно втянуты внутрь квадроцикла.

Polaris Sportsman XP 1000 High Lifter Edition уже в базовой комплектации оснащен электрической лебедкой. Она достаточно мощная (с тяговым усилием чуть больше 2 т) и управляется прямо с рабочего места водителя – специальной кнопкой в центре передней панели. Но в глаза лебедка не бросается и экстерьера не портит, поскольку спрятана в пространстве между бампером и фальшрадиаторной решеткой. В результате она тоже оказывается под защитой бампера.

Если смотреть на Polaris Ranger XP 900 EPS High Lifter Edition не глазами эстетствующего нувориша, а сугубо потребительским взглядом, то сразу обратишь внимание на «раздувшиеся» (по сравнению с обычным Ranger) колеса. Что с учетом изменений в подвеске обеспечило существенное увеличение клиренса. Хотя и стандартную модель никак нельзя причислить к «ползунам» – с ее-то дорожным просветом около 30 см. Однако «хайлифтерный» вариант сумел превзойти и этот показатель, обеспечив клиренс ровно в треть метра! Такой просвет дает возможность ездить даже по действующим полноформатным железнодорожным насыпям, оставляя под машиной один или даже оба рельса! Да, «развлеченье» это, конечно, опасное, но ведь иногда и выхода другого просто нет. К примеру, если требуется переправиться на другой берег реки, а мост только один – железнодорожный.

Кстати, если у автомобилей всякое увеличение дорожного просвета ведет к ухудшению управляемости и уменьшению устойчивости, то на квадроциклы это правило почти не распространяется. Впрочем, тут многое зависит от опыта водителя – ему просто надо быть внимательнее. И, добавлю, следует изучать то транспортное средство, на котором собираетесь поехать, мой пример свидетельствует об этом в полной мере.

Соблюдайте… ПДД!

Начало тест-драйва не предполагало экстрима, а осознание того, что и в квадроцикле нужно пристегиваться ремнем безопасности, видимо, еще не впиталось в кровь. В общем, на ремень я попросту не обратил внимания. За что и поплатился вскоре. На первом же более-менее крутом подъеме ощутил, что Ranger поднимается в гору с большим трудом. Первая мысль: неужели это на него High Lifter так повлиял? И лишь позже выяснилось, что умная заокеанская техника оборудована защитой «от дурака», которая не дает ему угробиться, «придушивая» двигатель до тех пор, пока человек не пристегнется. Вот и в моем случае, как только фиксатор замка сжал язычок ремня, мотор тут же раскрылся в полной мере. И квадроцикл едва ли не полетел по сильно пересеченной местности!

Кстати, в трансмиссии Ranger High Lifter Edition инженеры изменили передаточные числа для улучшения крутящего момента, а также установили усиленную цепь. Но ощутить это можно, лишь поездив с полной нагрузкой и длительное время. Я же могу сказать, что никаких сложностей, управляя «хайлифтерным» Ranger, не испытал – ни одного подъема, на который бы он не взошел. На болоте этот довольно тяжелый UTV вел себя гораздо увереннее, ведь болотистые места и грязевые участки как раз его стихия.

Ранее – на предыдущих Ranger – было три режима работы привода: полный, задний и задний с разблокированным межколесным дифференциалом, обозначаемый VersaTrac (или Turf). На нынешнем Ranger High Lifter последнего, самого легкого (асфальтного), режима нет. Впрочем, какой может быть асфальт с такой подвеской да c такими шноркелями? Не для променадов создан этот «квадр»!

Зато два других режима отрабатывают на все сто. Фирменный поларисовский полный привод AWD и здесь демонстрирует свой легендарный недюжинный потенциал. К примеру, даже в режиме 4х4 передний мост гребет не постоянно, а лишь тогда, когда задний начинает давать хоть малейшую пробуксовку. Но срабатывание происходит практически моментально. При этом включение переднего моста водитель может ощутить лишь по слегка потяжелевшему рулю. Слегка, поскольку ассистирует ему здесь электрический усилитель ESP.

Что же касается функциональности машины, то надо отметить, что кузов за плечами седоков пусть и небольшой, но весьма удобный. Хотя бы тем, что для его разгрузки не нужна лопата: задний борт откидывается, а сам кузов легко поднимается, превращая квадроцикл почти в самосвал с ручным приводом.

Наконец, о перспективах. Уже в апреле ожидается поступление на российский рынок такого же Ranger в исполнении High Lifter Edition, но уже с мотором не на 900 «кубиков», а объемом 1 л. Думаю, новинка будет очень интересной!

Технические характеристики Polaris Ranger XP 900 EPS High Lifter Edition Габариты и масса Длина/ширина/высота, мм 3120/1690/1960 Колесная база, мм 2110 Дорожный просвет, мм 330 Размеры грузового кузова, мм 930/1370/290 Сухая масса, кг 708 Грузоподъемность/буксировочная способность, кг 680/907 Двигатель и трансмиссия Тип двигателя бензиновый 4-тактный Количество цилиндров/рабочий объем, куб.см 2/875 Мощность, л.с. 68* Система питания инжектор EFI Cистема охлаждения Жидкостная Система пуска Электростартер Емкость бензобака, л 37,9 Тип трансмиссии/режимы вариатор (РVT)/Н-L-N-R-P Режимы работы привода АWD/2WD Ходовая часть Передняя подвеска независимая, двойной рычаг, ход 203 мм Задняя подвеска независимая, двойной рычаг, IRS, ход 224 мм Тормоза передние/задние гидравлические, дисковые/гидравлические, дисковые Колеса передние/задние 28 x 9.5–14”; Outlaw 2/28 x 1–14”; Outlaw 2