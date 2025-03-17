Стильный ретромотоцикл с коляской Groza Defender 500 уже два с лишним года на отечественном рынке — пора бы появиться обновлениям, но компания «Роллинг Мото», которой принадлежит этот бренд, пошла еще дальше и пополнила модельную линейку… той же Groza, но с двухцилиндровым жидкостным двигателем и в молочно-белом цвете. Напрашивается сравнение разницы советских «ИЖ Планета» и «ИЖ Юпитер», однако новая Groza Defender 500 LC, несмотря на во многом общую базу, серьезно отличается от прежней «пятисотки»

Мотоциклисты со стажем наверняка вспомнят — одноцилиндровая «Планета» была всего на пару «лошадок» слабее двухцилиндрового «Юпитера» и чуть лучше тянула на «низах», за что ее любили на селе, но в целом эти ИЖи не слишком отличались по характеристикам. С Groza все совсем иначе. Новый движок очень похож на мотор от довольно свежей Honda CB 500 S 2012 года, он стоит в мощной дуплексной раме, и у него не просто на один цилиндр больше, чем у теперь уже «младшей» версии. Здесь жидкостное, а не воздушно-масляное охлаждение, объем вырос на 49 «кубиков» — до 494 см3, то есть цифра 500 в названии новой Groza практически соответствует объему двигателя. Мощность скакнула сразу на 25 «лошадей» — с 29 л.с. при 6000 об/мин до 53,9 л.с. при 8500 об/мин. Пик мощности сместился вверх, но и крутящий момент теперь на 14,5 Ньютонов больше. Вместо прежних 36 Нм при 5500 об/мин у нового мотора 50,5 Нм при 7000 об/мин, причем движок «квадратный» — диаметр цилиндра и ход поршня равны — 65х65 мм. Вместе с мощностью и тягой выросла максимальная скорость, а значит, путешествовать на дальние расстояния стало удобнее, к тому же объем топливного бака увеличился с 13 до 18 л. Впрыском топлива у обоих моторов заведует инжектор Delphi, так что мучиться с настройками карбюратора не придется в любом случае.

Новый двигатель по-прежнему работает с пятиступенчатой КПП, оснащенной реверсом, чтобы владельцу не пришлось вручную разворачивать тяжелый мотоцикл. Из-за реверса нейтраль поместили между первой и задней передачами, то есть первая у колясочных Groza включается вверх, а чтобы с непривычки не топнуть по лапке и не въехать «кормой» в машину на светофоре, справа на руле установлен блокирующий рычаг — пока его не нажмешь, назад не поедешь.

На разгоне чувствуется превосходство Groza Defender 500 LC над обычной «пятисотой», а по сравнению с советским ИЖом или «Уралом» это просто спортбайк. Новая Groza резво, примерно за 11 с, разгоняется до сотни и провоцирует на активную езду, без проблем достигая 120 км/ч по спидометру, так что ей уже слегка не хватает шестой передачи. За счет низкого центра тяжести байк устойчив на трассе, можно уверенно проходить и правые, и левые повороты — естественно, учитывая специфику колясочника, ну а крутящего момента хватает, чтобы стартовать с пробуксовкой или даже покрутить «пятаки» на первой передаче. Кстати, трубы глушителя теперь из нержавейки — смотрятся отлично, а приятный, басовитый звук выхлопа тянет на «литр», при этом не напрягая излишней громкостью.

Все три колеса сохранили размерность 18 дюймов и по-прежнему взаимозаменяемы — запаска закреплена на крышке багажника коляски, но спицы новых алюминиевых ободов выведены в боковины, что позволяет ставить бескамерную резину. На всех колесах дисковые тормоза, настолько мощные, что при резком торможении примерно с 50–60 км/ч байк буквально встает колом — тормозной путь около 15 м, и, несмотря на отсутствие ABS, мотоцикл не пытается развернуться или уйти с траектории. К слову, у Groza Defender 500 LC есть датчики давления воздуха в шинах — их показания выводятся на электронную приборку.

Снаряженная масса новой Groza 345 кг — всего на 2 кг тяжелее одноцилиндровой версии, так что подвеску оставили без изменений: амортизатор на коляске, два амортизатора сзади и еще два в мощной вилке рычажного типа. Пружины с преднатягом, но и без дополнительных настроек байк отлично справляется с неровностями — «лежачие полицейские» и разбитые поселковые дорожки с ямами ему не страшны.

Посадка классическая, прямая, спина не устает даже от долгой дороги, на боковинах широкого бака — выштамповки, чтобы не приходилось растопыривать ноги. Руль удобный и довольно высокий — правда, зеркала немного маловаты, и странно, что на всесезонном мотоцикле рукоятки без подогрева. Зато к качеству пультов претензий нет — кнопки нажимаются легко, ничто не болтается, есть аварийка, выключить можно не только дальний, но и ближний свет. Приборка в стильном круглом корпусе на новой диодной фаре полностью электронная и для такого байка просто роскошная — антибликовый экран, автоматическая смена дневного и ночного режимов подсветки, есть указатели нейтрали и включенной передачи, уровня топлива и температуры двигателя, давления в шинах и даже часы.

Сиденья раздельные, но совсем не похожи на ураловские — впереди большой «лопух» без ручки для второго номера, сзади — абсолютно плоская, но широкая и мягкая «табуретка»: в целом удобно, но нет возможности менять посадку.

Коляска узнается с первого взгляда, да и менять тут практически нечего. Внутри она обшита мягким материалом, есть кармашки для мелочей, USB для зарядки телефона и ремень безопасности, хотя необходимость этой опции в отсутствие каркаса сомнительна. А вот застегивающегося полога так и не хватает — пассажиру нечем укрыться от дождя, а в пустой коляске гуляет ветер. Зато багажник близок к идеалу: несмотря на тяжелую запаску на крышке, она практически сама поднимается на двух газовых упорах, хорошие уплотнители не дают дождю намочить поклажу, да и греметь на мягкой внутренней обшивке груз не будет. Крышка закрывается на ключ, который подходит и для пробки топливного бака, и для замка зажигания — не придется таскать в кармане целую связку. Ну а все, для чего не хватило места внутри, можно разместить снаружи — в ящиках и на багажных решетках, причем это все стандартное оборудование.

Что ж, новый Groza Defender 500 LC с десяти шагов не отличишь от прежнего, разве что по молочно-белой окраске, но это совсем другой, куда более мощный байк. Однако параллель с советскими мотоциклами провести все же можно. «Младшая» «пятисотка» — с одноцилиндровым «воздушником», как «ИЖ Планета», хороша для деревенских развлечений, а «старшая» — двухцилиндровая, подобно «Юпитеру», не чурается асфальта. Причем Groza Defender 500 LC способен доставить удовольствие в действительно дальних поездках. Если хочется отправиться в путешествие на стильном ретробайке с современной «начинкой» — это отличный вариант, причем «Роллинг Мото» удается не задирать цены. В марте 2025 года Groza Defender 500 LC стоит до отметки в один миллион — 949 990 рублей — вдвое дешевле, чем «Урал» Gear Up, и это по-прежнему один из самых бюджетных сайдкаров на нашем рынке.

Технические характеристики мотоцикла Groza Defender 500 LC Габариты 2290×1640×1170 мм Колесная база 1520 мм Высота по седлу 800 мм Дорожный просвет 180 мм Масса снаряженная 345 кг Объем топливного бака 18 л Двигатель 2?цилиндровый, 4?тактный, 8?клапанный, DOHC, жидкостного охлаждения, инжекторный EFI, 494 см3, 53,9 л.с. при 8500 об/мин, 50,5 Нм при 7000 об/мин Коробка передач механическая, 5 ступеней + реверс Тормоза KAILING гидравлические, передний диск 276 мм, задний 260 мм, коляска 220 мм. Система CBS