5-местный салон, 1,6-литровый мотор и передний привод: Tenet T8 получил самую бюджетную версию

Модельный ряд российской марки Tenet пополнится новой начальной версией кроссовера T8. Главным отличием новинки станет пятиместный салон вместо семиместного. Кроме того, кроссовер лишится полного привода и получил более компактный мотор

Если нынешний Tenet T8 оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 197 л.с., то новая версия получила двигатель объемом 1,6 литра. Его мощность составляет 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, которая передает крутящий момент на передние колеса. Средний расход топлива – 7,7 литра на 100 километров.

Несмотря на отказ от третьего ряда сидений, практичность модели заметно выросла. Объем багажного отделения составляет от 889 до 1930 литров. Для сравнения, у семиместной версии за спинками третьего ряда остается лишь 193 литра полезного пространства. В остальном изменения по оснащению не существенные.