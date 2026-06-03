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3 июн 2026

5-местный салон, 1,6-литровый мотор и передний привод: Tenet T8 получил самую бюджетную версию

5-местный салон, 1,6-литровый мотор и передний привод: Tenet T8 получил самую бюджетную версию
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд российской марки Tenet пополнится новой начальной версией кроссовера T8. Главным отличием новинки станет пятиместный салон вместо семиместного. Кроме того, кроссовер лишится полного привода и получил более компактный мотор

Если нынешний Tenet T8 оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 197 л.с., то новая версия получила двигатель объемом 1,6 литра. Его мощность составляет 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, которая передает крутящий момент на передние колеса. Средний расход топлива – 7,7 литра на 100 километров.

Несмотря на отказ от третьего ряда сидений, практичность модели заметно выросла. Объем багажного отделения составляет от 889 до 1930 литров. Для сравнения, у семиместной версии за спинками третьего ряда остается лишь 193 литра полезного пространства. В остальном изменения по оснащению не существенные.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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