Срывать сроки — традиция Tesla, которая ни разу не выполнила обещанное в срок. Но задержка с выходом производства седана Model 3 на запланированные объемы дорого обошлась компании.

Напомним, что достигнуть объемов производства в 5000 бюджетных электроседанов в неделю компания должна была в конце прошлого года. Однако достичь этого показателя удалось лишь в последнюю неделю июня. То есть, задержка составила полгода. Мало того, даже здесь были сорваны сроки. Пятитысячная машина сошла с конвейера в воскресенье утром, через несколько часов после дедлайна, объявленного главой компании Илоном Маском.

«Я думаю, мы стали настоящим автопроизводителем», — написал в письме сотрудникам Илон Маск. Он отметил, что в июле ожидает увеличения объема производства до шести тысяч Model 3 в неделю, то есть в месяц компания будет выпускать 24 тысячи электромобилей этой модели.

В феврале этого года у Tesla возникли сложности с поставкой линии по сборке аккумуляторов для Model 3. Именно тогда были пересмотрены производственные планы, и достижение целевого показателя в 5000 электромобилей в неделю было перенесено на конец второго квартала.

Напомним, что Tesla Model 3 это самый доступный электромобиль компании, его базовая цена составляет всего 35 тысяч долларов. Меньше чем за год Tesla собрала более 450 тысяч предзаказов на эту модель.

