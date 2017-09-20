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20 сен 2017

Tesla сняла Model 3 с конкурса «Североамериканский автомобиль года»

Tesla сняла Model 3 с конкурса «Североамериканский автомобиль года»
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla отозвала свою последнюю новинку, электрический седан Model 3, с конкурса на звание «Североамериканский автомобиль года». В компании объяснили свое решение тем, что производство слишком загружено клиентскими заказами, поэтому Tesla не сможет предоставить машину экспертам конкурса.

Объяснение, мягко говоря, странное, с учетом того, что первые экземпляры Model 3 были переданы третьим лицам из компаний-поставщиков Tesla. Не исключено, что в Tesla опасаются, что члены жюри найдут многочисленные огрехи и дефекты, как по части механики, так и в программном обеспечении. Ранее некоторые эксперты высказывали сомнение в готовности Model 3 к серийному производству и предупреждали о том, что первые покупатели автомобилей могут стать испытателями, на которых Tesla будет бесплатно отрабатывать технологии производства.

Конкурс лишился не только одного претендента на победу, но и полностью электрической модели в категории «Электромобиль года в Северной Америке». Единственным автомобилем в конкурсе, имеющим электромотор в составе силовой установки, остался Hyundai Ioniq. Но дело в том, что эта модель выпускается сразу в трех вариантах: гибридном, подключаемом гибридном и полностью электрическом. Nissan никак не успевает предоставить Leaf для конкурса: его производство в Северной Америке даже еще не началось. В прошлом году в этой категории победу одержал Chevrolet Bolt.
 

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При написании новости использовалась информация:
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