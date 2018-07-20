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20 июл 2018

Покупателей Tesla в Германии заставят вернуть 4000 евро в бюджет

Покупателей Tesla в Германии заставят вернуть 4000 евро в бюджет
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что вскоре и дня не пройдет без очередного скандала вокруг Tesla и ее руководителя Илона Маска. На этот раз компания столкнулась с проблемами в Европе.

Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю Германии (BAFA) потребовало от покупателей электрических седанов Tesla Model S вернуть в бюджет 4000 евро евро налоговых вычетов. Основание: мошеннические действия американского автопроизводителя и несоответствие стоимости электромобиля утвержденным критериям получения вычетов.

В BAFA утверждают, что Tesla намеренно вывела часть стандартного оборудования в список опций, чтобы сделать Model S дешевле 60 тысяч евро: более дорогие электромобили льгот не получают. При этом, говорят чиновники, купить седан по заявленной базовой цене невозможно. В Tesla отвергают обвинения, заявляя, что не только предлагала машины ценой 60 тысяч евро, но и передала несколько таких седанов покупателям. Американский автопроизводитель собирается судиться с властями Германии, а покупателям электромобилей компенсировать их потери.

На этом злоключения Tesla в Европе не заканчиваются. На крупнейшем для нее рынке в Старом Свете, Норвегии планируют ввести налог с тяжелых электромобилей. И Tesla Model S и Tesla Model X подпадают под такие критерии.  

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При написании новости использовалась информация:
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