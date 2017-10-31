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31 окт 2017

Продажи Tesla в России выросли почти в 2 раза

Продажи Tesla в России выросли почти в 2 раза
Автор фото: фирма-производитель

Появление в гамме Tesla кроссовера можно сказать «взорвало» спрос на электромобили этой марки на российском рынке. Продажи электромобилей Tesla за первые 9 месяцев этого года выросли почти в два раза (+92%). Правда, в количественном исчислении продажи выросли всего до 46 электромобилей.

Впрочем, это тоже приличный показатель, особенно с учетом того, что официальных дилеров Tesla у нас нет, а стоимость нового электромобиля этой марки начинается с отметки в 12 миллионов рублей. Основную кассу продавцам сделал кроссовер Model X — их было продано 34 штуки. Еще 12 автомобилей пришлось на седаны Tesla Model S.

Подавляющее число из проданных электромобилей Tesla зарегистрировано в московском регионе: 29 в Москве и восемь в Московской области, говорится в сообщении агентства «Автостат». По две машины встали на учет в Санкт-Петербурге, Татарстане и Ростовской области, по одной – в Хабаровском крае, Воронежской и Тверской областях.

Напомним, что по состоянию на первое июля этого года общий автопарк электромобилей в России насчитывал всего 1100 автомобилей. Больше половины в нем — хэтчбеки Nissan Leaf первого поколения.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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