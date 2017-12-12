Универсал на базе Tesla Model S? Это примерно тоже, что универсал на базе Mercedes-Benz S-класса. Тем не менее, голландское ателье RemetzCars намерено построить 100 таких автомобилей, которые будут отличаться высокой ценой.

К тому же голландцам не впервой заниматься грузопассажирским вариантом Tesla: в прошлом году компания показала катафалк на базе Model S. Но на этот раз речь идет об универсале. Изначально многие ломали голову: оставят ли в RemetzCars пятидверный кузов или же сделают его трехдверным по аналогии с классическими shooting brake.

Судя по скетчам, которые опубликовала британская студия дизайна Niels van Roij Design (именно она разрабатывает стилистику универсала) машина все же сохранит свою практичность. Вплоть до центральных стоек она не будет ничем не отличаться от седана, а затем крыша продлится дальше, но будет ниспадающей, то есть о практичности такой машины говорить можно с натяжкой. Кроме того универсал отличают заметно расширившиеся задние крылья.

В RemetzCars намерены построить 20 таких универсалов, причем только переделкой кузова они не обойдутся: машины получат эксклюзивный интерьер. А вот силовая установка электромобиля останется нетронутой.