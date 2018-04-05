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5 апр 2018

Росстандарт потребовал от Tesla действий по ремонту автомобилей

Росстандарт потребовал от Tesla действий по ремонту автомобилей

Как известно у Tesla нет ни представительства, ни импортера в России: все автомобили ввозят сюда либо «серые» дилеры, либо частные лица. Недавно компания объявила о большом отзыве седанов Model S и у Росстандарта возникли вопросы.

В частности в своем запросе в Tesla Росстандарт предлагает компании определить уполномоченное лицо для взаимодействия с ведомством и выработке механизма оповещения владельцев электромобилей «об угрозе причинения вреда и способах его предотвращения, а также сроков проведения соответствующих мероприятий». При этом Росстандарт говорит о том, что если в Tesla не могут провести ремонтные работы, то компания должна сама объявить об отзыве продукции и возместить владельцам все убытки, связанные с отзывом продукции. Напомним, что ближайший к России официальный сервис Tesla находится в Финляндии.

Tesla недавно объявила о крупнейшим отзыве автомобилей в своей истории. Под сервисную кампанию подпало 123 тысячи седанов Model S, которые были выпущены до апреля 2016 года. Причиной отзыва стала возможная коррозия болтов в усилителе руля. При этом, в сообщении компании отмечается, что наиболее вероятно возникновение данной проблемы в странах с холодным климатом, однако, Tesla отзовет автомобили по всему миру. В сервисных станциях будет произведена замена болтов на иные, стойкие к коррозии. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.
 

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При написании новости использовалась информация:
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