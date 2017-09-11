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11 сен 2017

Tesla увеличила запас хода электромобилей из-за урагана «Ирма»

Tesla увеличила запас хода электромобилей из-за урагана «Ирма»
Автор фото: фирма-производитель

У электромобиля, при всех его достоинствах, главным минусом является запас хода и ограниченность возможности для подзарядки. Компания Tesla приняла решение увеличить запас хода базовых версий Model S и Model X, коих в зоне урагана «Ирма» довольно много.

Сегодня базовыми версиями обеих моделей являются комплектации 60D, но они комплектуются батареями емкостью 75 киловатт-часов, которые заряжаются на 80%. За доплату в 3000 долларов владелец может увеличить запас хода. Для автомобилей, находящихся в зоне «Ирмы» Tesla сделала обновление бесплатным. Традиционно, обновление программного обеспечения было осуществлено дистанционно путем прошивки системы электромобилей через Интернет.

Изначально в компанию обратился один из владельцев такого электромобиля, который попросил увеличить запас хода, так как при запасе хода в 320 километров ему не хватало буквально 50 километров, чтобы покинуть зону бедствия. После этого в Tesla приняли решение автоматически обновить софт на всех автомобилях находящихся в южной части Флориды.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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