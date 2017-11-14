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14 ноя 2017

В Tesla появился «расслабляющий» режим движения

В Tesla появился «расслабляющий» режим движения
Автор фото: фирма-производитель

Обладатели Tesla Model S и Model X обнаружили, что в новой прошивке программного обеспечения их автомобилей (она как обычно «прилетела по воздуху») появился новый режим езды, который получил название Chill Mode («холодный режим»).

В противовес экстремальному режиму Ludicrous, новый режим как нельзя лучше подходит для комфортной и спокойной езды, говорят в компании. При его активации автомобиль будет более плавно и размеренно разгоняться, а батареи, соответственно, медленнее разряжаться, что должно увеличить запас хода от одной зарядки.

Кроме того, в новой версии прошивки появилась функция Easy Entry. Это ответ главы Tesla Илона Маска на предложение одного из владельцев электромобиля сделать посадку и высадку водителя из Model S и Model X более комфортной. Теперь при заглушенном двигатели и открывании двери рулевая колонка поднимается до упора вверх, а водительское сиденье отодвигается назад.
 

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При написании новости использовалась информация:
Tesla

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