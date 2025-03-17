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17 мар 2025

Tesla готовит самую бюджетную версию Model Y эксклюзивно для Китая

Tesla готовит самую бюджетную версию Model Y эксклюзивно для Китая
Автор фото: фирма-производитель

Tesla разрабатывает более компактную и доступную версию Model Y, чтобы укрепить свои позиции на китайском рынке. Новая модель будет как минимум на 20% дешевле и появится в 2026 году

Вероятно, модель серьезно упростят в оснащении, а возможно, оснастят менее мощной одномоторной силовой установкой. Больше информации появится ближе к началу производства первой партии таких автомобилей, которое запланировано на 2026 год.

Напомним, что обновленная Model Y поступила в продажу в Китае в прошлом месяце. Ее стартовая цена составляет 263,5 тыс. юаней (примерно 3,1 млн рублей). Однако, если Tesla будет удовлетворена текущими продажами, компания может отказаться от выпуска бюджетной версии кроссовера.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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