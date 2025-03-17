Tesla готовит самую бюджетную версию Model Y эксклюзивно для Китая

Tesla разрабатывает более компактную и доступную версию Model Y, чтобы укрепить свои позиции на китайском рынке. Новая модель будет как минимум на 20% дешевле и появится в 2026 году

Вероятно, модель серьезно упростят в оснащении, а возможно, оснастят менее мощной одномоторной силовой установкой. Больше информации появится ближе к началу производства первой партии таких автомобилей, которое запланировано на 2026 год.

Напомним, что обновленная Model Y поступила в продажу в Китае в прошлом месяце. Ее стартовая цена составляет 263,5 тыс. юаней (примерно 3,1 млн рублей). Однако, если Tesla будет удовлетворена текущими продажами, компания может отказаться от выпуска бюджетной версии кроссовера.