Voyah вывел на рынок электрокар Passion S с запасом хода до 740 км

Модельный ряд марки Voyah пополнился новым электрическим кроссовером Passion S. Стоимость модели на родном рынке оценивается от 309 900 юаней, что эквивалентно 3,56 млн рублей

Voyah Passion S оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 637 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 4,5 с. Кроссовер комплектуется 98-киловаттной батареей с максимальным запасом хода 740 км. Привод может быть задний или полный.

Длина кроссовера составляет 5000 мм, а колесная база – 3000 мм. Одной из главных особенностей модели стала интеллектуальная система Huawei Qiankun Smart Driving ADS 5. Она включает четыре лидара и 33 датчика. Комплекс поддерживает функцию навигации Parking to Parking 3.0 и систему предотвращения столкновений CAS 5.0. В салоне установлен комплекс HarmonyOS Cockpit 5.2 с голосовым помощником на базе модели MoLA. Оснащение включает два дисплея диагональю 15,6 дюйма, проекционный AR HUD размером 29 дюймов и аудиосистему Voyah Sound с 27 динамиками. Для пассажиров также предусмотрены холодильник объемом 6,6 литра, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша с электрошторкой и двери с доводчиками.