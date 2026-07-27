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27 июл 2026

Voyah вывел на рынок электрокар Passion S с запасом хода до 740 км

Voyah вывел на рынок электрокар Passion S с запасом хода до 740 км
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд марки Voyah пополнился новым электрическим кроссовером Passion S. Стоимость модели на родном рынке оценивается от 309 900 юаней, что эквивалентно 3,56 млн рублей

Voyah Passion S оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 637 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 4,5 с. Кроссовер комплектуется 98-киловаттной батареей с максимальным запасом хода 740 км. Привод может быть задний или полный.

Длина кроссовера составляет 5000 мм, а колесная база – 3000 мм. Одной из главных особенностей модели стала интеллектуальная система Huawei Qiankun Smart Driving ADS 5. Она включает четыре лидара и 33 датчика. Комплекс поддерживает функцию навигации Parking to Parking 3.0 и систему предотвращения столкновений CAS 5.0. В салоне установлен комплекс HarmonyOS Cockpit 5.2 с голосовым помощником на базе модели MoLA. Оснащение включает два дисплея диагональю 15,6 дюйма, проекционный AR HUD размером 29 дюймов и аудиосистему Voyah Sound с 27 динамиками. Для пассажиров также предусмотрены холодильник объемом 6,6 литра, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша с электрошторкой и двери с доводчиками.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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