Wey выводит на рынок большой гибридный кроссовер V9X с запасом хода 1700 км

Китайский бренд Wey официально вывел на рынок новый флагманский кроссовер под названием V9X. Новинка стала самой мощной моделью марки, а ее ключевой особенностью оказался впечатляющий запас хода до 1700 километров. Стоимость в Китае – от 349 800 юаней (3,7 млн рублей)

При первом взгляде на Wey V9X сразу видно, что дизайнеры вдохновлялись Mercedes-Maybach. Примечательно, что сейчас это в Китае массовый тренд. У многих брендов флагманские кроссоверы выглядят идентично, поскольку создавались по лекалам немецкой люксовой модели. Разница в основном заключается в оформлении передней части кузова и задних фонарях. Для V9X предусмотрены две версии кузова. Стандартная имеет длину 5205 мм и колесную базу 3050 мм, а удлиненная – 5299 мм и 3150 мм соответственно.

Центральное место в салоне занимает крупный тачскрин мультимедийной системы, который разделен на два экрана диагоналями по 17,3 дюйма каждый. Кроме этого, здесь имеется 12,3-дюймовая цифровая «приборка» и 29-дюймовый проекционный SR HUD. За работу информационно-развлекательной системы отвечает чип Qualcomm 8295P.

Внутри 6 посадочных мест. На втором ряду установлены два отдельных кресла с подлокотниками-оттоманками, а на третьем – двухместный диван. Для задних пассажиров также имеется собственный экран мультимедийной системы диагональю 21,4 дюйма, холодильник объемом 7 литров и беспроводная зарядка на 50 Вт.

Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым турбомотором мощностью 235 л.с. и двумя электродвигателями. В зависимости от модификации суммарная мощность может быть 671 л.с., 684 л.с. или 738 л.с. Емкость батареи также варьируется от версии: от 55,4 до 80 кВтч. Заявленный максимальный запас хода на электротяге – 470 км, а в гибридном режиме – 1700 км.