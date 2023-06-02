Lada Niva Travel превратили в пикап

На базе внедорожника Lada Niva Travel создали двухдверный пикап, способный перевозить 500 килограммов груза

Перед нами не разработка АвтоВАЗа, а проект сторонней компании, конкретно - фирмы «Альфа Автоматив Техноложиз», которая занимается производством кузовных деталей. Надо отдать должное – прототип выглядит вполне себе законченным автомобилем. Грузовой кузов установлен вместо багажника и заднего ряда. Сама кабина сделана чуть удлинённой, чтобы оставить запас пространства для регулировки сидений и размещения вещей за ними.

Все агрегаты здесь остались без изменений. Под капотом располагается 1.7-литровый, 80-сильный двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой механикой и постоянным полным приводом.