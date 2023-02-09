На Lada Niva Travel вернулись мультимедийные системы

АвтоВАЗ объявил о возобновлении выпуска внедорожников Niva Travel, укомплектованных медиасистемой. Устанавливать её будут начиная с комплектации Comfort

Это устройство уже знакомо многим по Chevrolet Niva и Lada Niva. Медиакомплекс оснащен семидюймовым сенсорным экраном. Система поддерживает интеграцию смартфонов на базе Android, располагает портами USB и AUX, а также слотом для MicroSD и микрофоном для функции громкой связи. Разумеется, вместе с новой «мультиедийкой» на автомобиле появилась и камера заднего вида.

Важно отметить, что внедорожники по-прежнему оснащаются моторами с экологическим стандартом «Евро-2». Также в комплектациях Niva Travel нет антипробуксовочной системы тормозов.