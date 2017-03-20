Концепт Aston Martin Vanquish Volante - Быстрый, как ветер

Суперкар Aston Martin Vanquish S Volante – самый мощный кабриолет в модельной линейке британской компании

Эта «заряженная» версия кабриолета выглядит потрясающе красиво благодаря обтекаемым формам кузова из карбона и алюминия и углепластиковым элементам во внешней отделке. Самое заметное визуальное отличие от менее мощных версий – четыре выхлопных патрубка вместо двух. Снаряженную массу модели далось удержать в пределах 1739 кг. Мощные аэродинамические элементы, такие как оригинальные передний сплиттер и задний диффузор из карбона, призваны повысить курсовую устойчивость. Складной верх по традиции мягкий. Распределение массы по осям составляет 51:49. Пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости получили спортивные настройки. Под капотом установлен бензиновый 6-литровый V12, развивающий 608 л.с. (на 32 л.с. больше, чем мотор стандартного Volante). Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат» Touchtronic II. На ускорение до «сотни» у «британца» уходит лишь 3,5 с, его максимальная скорость – 323 км/ч. В штатное оснащение кабриолета входят колеса с 20-дюймовыми черными легкосплавными дисками, отделка салона алькантарой, мультимедийная система с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем, акустика Bang & Olufsen с 13 динамиками и многое другое.