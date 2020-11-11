Рестайлинг подарил кроссоверу измененную внешность и совершенно новый салон, но совсем не изменил его сути

Начну с конца. Известный факт: к хорошему быстро привыкаешь. Вот и мы с женой, поез­див неделю на Audi Q7, вынуждены были пересесть обратно в свой автомобиль, между прочим, большой немецкий седан. Пересадка прошла почти успешно, если не считать того, что при попытке усадить ребенка в детское кресло супруга нехило приложилась головой о дверной проем, – слишком уж низким он оказался после кроссовера. Я узнал об этом по характерному стуку…

С толикой агрессии

Основное нарекание, которое я часто слышал об Audi Q7 нынешнего поколения, касалось его внешности – многие считали ее слишком скромной. Дизайн рестайлинговой модели тоже вызывающим не назовешь, но в транспортном потоке она смотрится ярче за счет новой, агрессивной формы фар и более резкой окантовки решетки радиатора, получившей восемь углов против шести ранее. Бамперы обрели граненый вид и прибавили 11 мм к длине кузова. Задние фонари тоже новые и соединены хромированной планкой, что делает кормовую часть интереснее.

Изменения в технике незначительные, так как по матчасти у этого «немца» и так было все в порядке. Собственно, обновления касаются главным образом дополнительного оборудования. Так, в качестве опции Audi Q7 теперь оснащается лазерными фарами и активными стабилизаторами, которые раньше полагались только оспортивленной версии SQ7. Модификация с 3-литровым турбодизелем получила активные опоры двигателя вместе с улучшенной системой охлаждения. Мощность та же – 249 л.с. Кстати, этот мотор у нас больше не имеет альтернативы, так как предлагаемую до рестайлинга 3-литровую бензиновую «шестерку» практически не покупали. И мы знаем почему – турбодизель почти по всем параметрам лучше.

Зато внутри – революция! Старый интерьер целиком отправили в отставку и установили салон от родственного по платформе Audi Q8. Это значит, что теперь здесь царство сенсорных экранов при минимуме кнопок. Хорошо это или нет – дело вкуса каждого, однако свое мнение все же выскажу. Новый салон, конечно же, смотрится современнее и технологичнее, но, на мой взгляд, из-за этого он стал более «холодным». Сенсорные экраны не так удобны, как обычные клавиши и регуляторы, хотя в движении пользоваться ими почти не приходится, так как основными функциями можно управлять с рулевого колеса.

В остальном это прежний Audi Q7 с выверенной геометрией посадки за рулем и отличными сиденьями. Но я лично предпочел бы базовым креслам, которыми оснащен тестовый экземпляр, спортивные, потому что их профиль еще лучше. На втором ряду раздолье по всем направлениям, причем не только для двоих, но и для троих седоков, хотя вдвоем там, конечно, лучше. В качестве опции предлагается раздельный климат-контроль для задней части салона, управляться с которым придется с помощью сенсорного экрана. Спинки задних сидений регулируются по углу наклона.

Дежавю

Помню, как сейчас: я полетел на тест драйв нового тогда Audi Q7 (рестайлинговую версию которого испытываю теперь) в Швейцарию, в местечко под названием Вербье. Первым моим удивлением стало то, что в этой богатой стране встречаются разбитые дороги. Но еще больше поразило, как Audi Q7 мастерски расправлялся с колдобинами, выбоинами и трещинами асфальта, – он их практически не замечал.

Вот и сейчас я еду по щербатым московским улицам, которые забыли залатать из-за коронавирусной самоизоляции, и в очередной раз наслаждаюсь великолепной плавностью хода. Пожалуй, лучшей в классе больших кроссоверов. Причем мой тестовый автомобиль «обут» в самые крупные по размеру 21-дюймовые колеса, но все равно каким-то чудесным образом он умудряется разглаживать заплатки, люки и трамвайные пути. При этом гула низкопрофильных шин я почти не слышу – шумоизоляция здесь великолепная!

И виброизоляция тоже. Понять, что под капотом трудится турбодизель, в салоне почти нереально – разве что по градации шкалы тахометра на панели приборов, заканчивающейся на низких оборотах. Похоже, активные опоры двигателя реально помогают снизить вибрацию на холостых оборотах практически до неощутимого уровня. Этот мотор и до рестайлинга был плавен, а теперь работает еще мягче. В движении тяга ровная и мощная – ее хватает всегда и везде с учетом разрешенных в России скоростей.

Управляемость спокойная, к атаке виражей не располагающая. Но, если вдруг водителю захочется поехать быстро, кроссовер совсем не будет этому противиться, обнаруживая отличный баланс поведения на совершенно разных типах дорожного покрытия. Хотя, если честно, я бы не отказался от активных стабилизаторов поперечной устойчивости, которых у тестовой машины нет, потому что крены с ними стремятся к нулю, а точность следования траектории становится еще выше.

Но главное в этом кроссовере не управляемость, не плавность хода, не тяговитый мотор и не комфорт салона, а идеальное сочетание всех этих параметров. Благодаря такому симбиозу складывается цельный и гармоничный образ, вызывающий стойкое чувство привыкания. И отказаться от этого автомобиля невозможно (даже начальная цена 4 818 500 рублей совсем не кажется высокой). Вот и моя жена потребовала сменить наш собственный седан… потирая шишку на лбу.