Концепт Audi Aicon - Прощай, руль

Концептуальный беспилотник Audi Aicon проливает свет на то, какими будут автономные машины из Ингольштадта в ближайшие 20 лет

Первое, что можно сказать при взгляде на ингольштадтский прототип, – беспилотники этой компании не будут компактными. Габариты Aicon – 5444х2100х1506 мм, а колесной базе, достигающей 3470 мм, могут позавидовать и микроавтобусы. Вторая революционная составляющая связана с дизайном и компоновкой. Aicon предвосхищает популярность беспилотных однообъемников – он напоминает скорее минивэн, чем лифтбек или универсал. Третье новшество связано с перераспределением позиций в салоне. Самое принципиальное то, что в автомобиле нет… руля и педалей, соответственно, изжит институт водителя. Сиденья первого ряда сдвигаются и поворачиваются. Задним же седокам, которые в наши дни ассоциируются с VIP-особами, уготован узенький диван и, как ни крути, второстепенные роли. Двери концепта распашные, открывающие широкий проем без центральной стойки. Помимо традиционных фар предусмотрены проекционные модули, транслирующие изображения пешеходам и другим участникам движения. Силовая установка состоит из четырех электромоторов, выдающих совместно 350 л.с. Применены также полноуправляемое шасси и адаптивная пневмоподвеска.