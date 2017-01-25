А как еще контролируются сервисные подразделения дилеров? Проводятся ли какие-то скрытые проверки?

Безусловно. Это называется «тест мастерских», он проводится у каждого дилера раз в квартал. Агентство, с которым мы работаем, связывается с кем-либо из клиентов и предлагает принять участие в тестировании сервиса. В автомобиль вносятся четыре технических дефекта, после чего владелец по специальной анкете оценивает то, насколько правильно и в соответствии со стандартами отработано его обращение на станцию. Непрохождение дилером теста означает для него значительные штрафы. При этом дилеры никогда не знают, в какой момент может случиться проверка, две подряд могут быть проведены даже через день. Поэтому они тщательно следят за качеством работ, и особенно за контролем качества. Дело в том, что во всех центрах внедрена система полного контроля выходного качества: каждый автомобиль после ремонта проверяется независимым специалистом, который не связан напрямую с механиками. Кстати, в 2016 году по тесту мастерских показатель прохождения проверок по нашей сети составляет 94,5%.