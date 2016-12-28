Немецкая компания Audi откладывает момент выхода нового компактного кроссовера на российский авторынок.

Самый компактный представитель SUV-сегмента в модельном ряду баварского автопроизводителя впервые был представлен широкой публике еще в марте текущего года на стенде компании в рамках Международного автосалона в Женеве. Тогда официальные представители Audi заявляли, что новинка доберется до российских дилеров в январе будущего года, однако сейчас стало известно, что ситуация изменилась.

Как рассказали журналистам в российском офисе Audi, руководство компании до сих пор не приняло окончательного решения относительно начала поставок компактного Q2 в Россию. Таким образом, даже если выход новинки на российский рынок одобрят до конца года, то «живые» экземпляры компактного кроссовера можно будет увидеть в шоу-румах в России не раньше III-его квартала 2017 года.

Напомним, что четырехметровый Audi Q2, построенный на модельной платформе MQB, позиционируется компанией как главный конкурент британскому MINI Countryman. Версия для европейского авторынка представлена с моторной гаммой из четырех двигателей: турбированным четырехцилиндровым TFSI с рабочим объемом 1,4 литра и мощностью 150 л.с., а также дизельными 1,6-литровым TDI на 116 л.с. и двухлитровыми агрегатами с отдачей 150 л.с. и 190 л.с.. В будущем Audi планирует расширить линейку двигателей литровым TFSI на 116 л.с. и двухлитровым TFSI на 190 л.с..

Начальная стоимость автомобиля на родине составляет 24 900 евро (приблизительно 1 580 880 рублей по текущему курсу ЦБ РФ), тогда как британский MINI Countryman обойдется будущему владельцу в ФРГ, как минимум, в 26 500 евро (около 1 682 460 рублей).