Audi возвращает забытые имена

В автомобильном сообществе стало известно о намерениях компании Audi выпустить новый топовый автомобиль бод брендом Horch

Эта марка хорошо известна любителям ретроавтомобилей, но до недавнего времени относилась к исчезнувшим с современного рынка названиям. Отдельного подразделения создаваться не будет.

Автомобиль будет представлен на рынок только через два или три года. Подробности о его параметрах, характеристиках и внешних данных ещё не известны. Пока есть только информация, что машина будет построена на базе нового серийного А8, который появился весной этого года и уже поставляется дилерами, в том числе и в России.

Очевидно, будет изменён кузов, силовой агрегат и начинка. Специалисты предполагают, что внутри появится шестилитровый бензиновый V-12 от Bentley Continental GT.

Возрождённый Horch станет флагманом линейки Audi, выделяя премиальный сегмент своих моделей в отдельную нишу.