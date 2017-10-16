Народ еще не успел толком привыкнуть к кроссоверу Audi Q5 второго поколения, а в Ингольштадте уже сделали его спортивную модификацию – SQ5. Как показал наш тест, новинка примечательна не только динамичными настройками шасси. Более того, спорт в этом автомобиле даже и не главное…

Сельские дороги в окрестностях Мюнхена идеальны для проверки машин на управляемость. Двухполосное шоссе вьется меж зеленых холмов: крутой левый поворот, пологий правый, небольшой подъем с виражом на перегибе, за ним короткий прямик на спуске и опять вираж… Возьму на себя смелость утверждать, что новый Audi SQ5 в этих условиях, безусловно, не просто хорош, он идеален! Несмотря на то, что это все-таки не легковой автомобиль, а SUV с повышенным центром тяжести. Но вот, немного попищав резиной в поворотах, я сбавляю скорость и качу спокойно, наслаждаясь пасторальными пейзажами. Все дело в том, что быстро ехать на самой спортивной модификации в модельной гамме Audi Q5 мне… совсем не хочется.

Проверенный рецепт

Как и большинство современных Audi с индексом S в названии, новый кроссовер получил 3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 354 л.с. Максимальный крутящий момент 500 Нм достигается в широчайшем диапазоне оборотов – от 1370 до 4500. В сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач двигатель позволяет кроссоверу разгоняться до первой «сотни» за 5,4 с и развивать ограниченную электроникой «максималку» 250 км/ч.

При этом инженеры всякий раз подчеркивают, что в числе главных достоинств этого автомобиля – его экономичность: расход топлива в смешанном цикле составляет всего 8,3–8,5 л на 100 км. Добиться этого удалось, в частности, за счет функции движения накатом, которая активируется через меню Audi Drive Select и может действовать в диапазоне скоростей 55–160 км/ч. Впрочем, не уверен, что у нас в стране этот факт будет кому-то интересен. По опыту, россиян больше привлекут «спортивные» настройки полноприводной трансмиссии quattro, работающей в сотрудничестве с системой стабилизации. Так, при прохождении виражей на высокой скорости слегка подтормаживаются внутренние по отношению к повороту колеса, что нейтрализует недостаточную поворачиваемость. А в качестве опции доступен активный задний дифференциал, перебрасывающий тягу на заднее внешнее по отношению к изгибу дороги колесо.

Улучшить управляемость призвана и система контроля демпфирования, подстраивающая характеристики амортизаторов в зависимости от условий движения и дорожного покрытия. Она входит в базовую комплектацию, а на заказ автомобиль можно оснастить еще и пневматической подвеской с особыми «спортивными» настройками. Другая заманчивая опция – динамическое рулевое управление, изменяющее передаточное отношение, исходя от скорости и угла поворота рулевого колеса.

Кстати, внешность кроссовера практически не отличается от обычных Q5 со спортивным обвесом S-Line, разве что серебристые зеркала да решетка радиатора со сдвоенными алюминиевыми планками свидетельствуют о спортивности автомобиля. И, разумеется, эмблемы S с красным ромбом, украшающие различные элементы кузова.

Комфортный спорт

Салон тестового автомобиля хорош, ох как хорош! Хотя и не сильно неотличим от версий S-Line обычных вариантов Q5. «Подрезанное» в нижней части рулевое колесо, спортивные сиденья, а также накладки на педали и площадку для левой ноги из нержавейки – все это можно заказать для любой модификации. Но немцы знают свое дело: салон Audi Q5 остается эталоном качества в классе среднеразмерных кроссоверов. Здесь даже пластик выглядит престижно! Точность сборки, конечно же, высочайшая! В базовой комплектации панели интерьера облицованы матовым алюминием, а на заказ предлагаются различные варианты деревянной отделки либо углепластик.

Устраиваюсь в анатомическом спортивном кресле, словно скроенном под мою фигуру. Посадка достаточно высокая, обзор прекрасный. Нажимаю клавишу запуска мотора, и под капотом едва заметно просыпается наддувная «шестерка». Этот агрегат мне уже знаком по хэтчбеку Audi S5 Sportback. Кроссовер немного тяжелее, но ощущения от динамики схожие, потому что тяги, «размазанной» практически по всему диапазону оборотов двигателя, и в этом случае достаточно.

Автомобиль реагирует на подачу топлива моментально, и стрелка спидометра ну очень быстро перемещается в правую половину шкалы. При спокойном разгоне автоматическая трансмиссия переключается незаметно, но, если продавить педаль «газа» до упора, смена передач начинает происходить с ощутимыми рывками. Когда же активируешь «динамичные» настройки системы Audi Drive Select, реакции на нажатие педали акселератора становятся более резкими, а при сбросе «газа» выхлопная система «отстреливается», словно у вас в багажнике засел пулеметчик. Тормоза эффективны, как очень хороший официант, работу которого не замечаешь.

Помнится, во время первого тест-драйва нового Q5 в Мексике мне не особенно понравились настройки электроусилителя рулевого управления – в пологих поворотах не хватало информативности и приходилось подруливать на глаз. Но то были предсерийные машины, а этот SQ5 уже вполне товарный экземпляр. И никаких нареканий его баранка, оснащенная активным редуктором, не вызывает. Наоборот, я наслаждаюсь чистой обратной связью, хотя в «динамичном» режиме руль мне все-таки кажется немного перетяжеленным.

Впрочем, в любом из режимов кроссовер движется с необычайной легкостью: что в «комфорте», что в «авто», что в «динамике» ему словно неподвластны законы физики. В поворотах любой кривизны SQ5 ведет себя практически нейтрально, а скорости их прохождения позавидует иной спортивный хэтчбек. Но почему же мне не хочется ехать быстро? Ни в резкие повороты заходить, ни атаковать подъемы, ни топить педаль в пол на прямиках…

Ответ прост: я этой самой быстрой езды не замечаю из-за обволакивающего комфорта. Пневмоподвеска, несмотря на огромные для этого кроссовера 20-дюймовые колеса, разглаживает неровности до ощущения парения, и шумоизоляция близка к идеалу. Поэтому, даже когда несусь во весь опор, ничего не меняется, автомобиль все так же парит в тишине, только пейзаж за стеклами движется быстрее…

Новый Audi SQ5 поразил меня нереальным сочетанием управляемости и комфорта. За его рулем ощущаешь себя, как в слегка уменьшенном большом кроссовере Q7. Рискну предположить, что на сегодня это и самый комфортный автомобиль в классе, и один из лучших по управляемости. Расставить точки над i поможет сравнительный тест, который мы проведем при первой же возможности. Пока же озвучу цену: за базовую комплектацию Audi SQ5 просят 4 100 000 рублей.