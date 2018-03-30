Первое впечатление от знакомства с BMW GT 6: так, а где тут у вас BMW? Всю жизнь слышал, да и сам хорошо помню по ощущениям, что BMW – это драйв, это бж-ж-ж, это з-з-з. Ну и где же? Роскошная комфортная дорогущая машина, но не более... На первый взгляд. Штука в том, что на скорости после 100 км/ч к тебе приезжает совсем другой автомобиль. Но обо все по порядку

Немного занимательной арифметики. Премьера этой “шестерки” GT состоялась во Франкфурте осенью прошлого года. Ее предшественница, «пятерка» GT, так же, как и нынешняя, была построена на платформе «семерки». 5=6=7. Арифметический парадокс от BMW. Нынешняя GT выросла в длину на 87 миллиметров, ее крыша теперь на 21 мм ближе к земле. Корма, у прежней GT тяжеловатая на вид и отсылающая к силуэту «бээмвешных» купе-кроссоверов, опущена на 64 мм ниже, и теперь в профиль это - безукоризненный изящный лифтбек. При этом объем багажника парадоксальным образом вырос на 110 л и составляет 610 л, а максимальное загрузочное пространство – на 100 л, что со сложенными задними сиденьями составляет 1800 л полезного объема.

Четыре двигателя нового поколения, все рядные, на выбор – бензиновые двухлитровая четверка и трехлитровая шестерка, и два дизеля-шестерки, трехлитровый, как на тестовом экземпляре, и топовый четырехлитровый, к слову, самый быстрый (5,3 до сотни по паспорту). В первом случае привод – задний, во втором и третьем – задний или полный, в четвертом – полный.

Ключ к этой машине – не ключ а дистанционный пульт управления, причем, буквально. То, что этот увесистый гаджет, приятно оттягивающий карман, позволяет программировать время прогрева салона, – это как бы входит правила игры, просто хороший тон в премиум-сегменте. Но c этим пультом можно и поиграть в Джеймса Бонда из Tomorrow Newer Die: спрятаться за углом и, пугая соседей или прохожих, парковать свой пустой GT в гараж или заводить его на место в паркинге.

Открываем дверь с безрамочным стеклом, устраиваемся в… сразу хочется сказать, на месте пилота. Потому что места и правда, не так чтобы очень много. Не как в спорткаре, конечно, да и вообще кресла BMW всегда были одними из самых удобных, на водителя ростом 180 и даже 185 см потолок не давит – но с шириной могут быть проблемы. Права весить 100 килограмм эта машина своему владельцу не даст, погонит его в фитнес. Да и место в ногах дозировано. И нижняя подушка, даже в крайнем выдвинутом положении, может показаться чуть коротковатой, словно сиденья переднего ряда в этом роскошном автомобиле проектировались под владельца не европейского телосложения. Ну или это был осознанный выбор в пользу комфорта на заднем ряду, который – выше всяких похвал. Хотя как включить обогрев задних сидений с водительского места, сходу не нашел. С другой стороны, не дети же они там, в самом деле, на заднем сиденье, в такой машине.

На торпедо - очень дружелюбная смесь. Клавиш (аналоговых, механических, классических, из прошлой жизни) и сенсорных пиктограмм на огромном тачпаде. И как приятно посреди повального цифрового безумия, в которое впал автомобильный мир, встречать старые добрые нажималки и крутилки.

Прекрасная шумоизоляция. Силовой агрегат слышен как сквозь ватную стену, далеко-далеко, где-то в глубине, в недрах машины. Стоя в пробке, на холостых, ловишь себя на том, что не слышишь ухом, работает ли двигатель, и ощущаешь это, скорее, корпусом. Ватная стена прорывается на скорости 100-110, и вот тогда – о да, тогда уже звук какой надо, породистый мотор.

Но зато в этой тишине гораздо больше обычного слышны работа климатической установки и – шины, особенно, когда они не прогреты. Первое время, выезжая морозным утром с парковки, даже, честно говоря, не доверял детальным показаниям приборного щитка по давлению воздуха в каждой шине, вылезал и проверял, не спустили ли колеса: гром такой, что казалось, еду на ободах. Нет, все нормально, просто низкий профиль, низкие температуры, 245/45/19 Run Flat. При этом неровности воспринимаются совершенно комфортно, если у лежачего полицейского знак «20», смело идешь на 40. Подвеска вроде бы по ощущениям «короткая», но при этом упругая: баланс. Хотя мелкие дефекты, гребенка, - не то чтобы раздражают и слышны, а скорее, чувствуются телом.

Момент истины

Кто тут у нас спрашивал, «где же BMW”? Вот только сейчас, на загородной трассе, стало понятно отдельное устное предупреждение менеджера пресс-парка, выдающего автомобиль, и пункт в гарантийном письме: экспуатация на дорогах общего назначения, на трек – не выезжать. Потому что теперь на ней очень хочется именно на трек. На загородной трассе, на скорости от 100 км/ч, машина только-только просыпается, это теперь совершенно другой автомобиль. Можно включить режим «спортивные приборы» - и справа, на центральном дисплее появляется два цифровых круга, крутящий момент и мощность. И можно увидеть, что даже в щадящем режиме Eco Pro крутящий момент в секунду прыгает до 480 нм. А нажатием клавиши «спорт» (или автоматически после 120 км/ч) автомобиль понижается на 10 мм, точно так же, клавишей или автоматически, выдвигается антикрыло. И тогда уже моментально всё: подхват, разгон, “переточенный” руль. Самые мелкие движения руля машина воспринимает буквально. Двигатель, коробка, их сопряжение, руление – всё на пять с плюсом. Моментальная реакция тормозов: почти нет промежуточных положений, нарастающего усилия – бескомпромиссная реакция, схватывает сразу. Поначалу это даже немного раздражает. Пока однажды ночью на Третьем кольце пожилой зачумленнный универсал не бросается из крайнего левого ряда тебе в левый борт, чтобы уйти направо на съезд с кольца, который он только что заметил. И промахивается, потому что реакция твоих тормозов моментальная.

Сам не замечаешь, как начинаешь заходить в прямой поворот на скорости в 60, чего на другой машине себе не позволял. Причем видно, что это только начало, что у GT впереди еще очень много, огромный запас всего: и скорости, и разгона, и руля, - и ей только-только стало интересно жить, интересно ехать, интересно рулиться. Оказывается, как бы два разных автомобиля живут в одном. Может быть, после 200 км/ч просыпается еще один, какой-то третий? Не знаю (см. пункт про запрет выезда на трек).

Общее впечатление: машина нервная, машина, соответствующая ритму большого города, настроенная на быстрое принятие большого количества решений в единицу времени. Чуткая, очень управляемая. Машина топ-менеджера, на самом деле, не владельца – тому больше по характеру подойдет другой игрок немецкой тройки. Хотя что есть в наше время топ-менеджер и что – владелец...

BMW-драйвер

Этот автомобиль сильнее тебя. Незаметно, исподволь, помимо своей воли, перевоплощаешься в BMW-драйвера – и вот уже я чуть не впилился в вылезший наполовину с обочины на Ярославке сломанный грузовик. Среагировал не скажу, что в последний момент, но на другой машине это точно случилось бы раньше. А здесь – оттормозился совсем близко к препятствию. Почему? Потому что, садясь за руль этого GT, очень скоро преврашаешься в супермена. Запас возможностей у этой машины такой, что волей-неволей начинаешь вести себя на дороге по-другому. С точки зрения окружающих – более рискованно. А иногда - и просто по-хамски. Стоишь перед светофором в среднем ряду, перед тобой таксист из крайнего правого лезет наперерез в крайний левый, казалось бы, пожалуйста, дорогой, проезжай. Но даже мысли не возникает уступить. Начинаешь хамить не только на дороге, но и в жизни. Пересаживаясь на сиденье пассажира, немедленно ненавидишь того, кто в водительском кресле. Как в анекдоте: «А чего он?». Едет - медленно, руль перебирает как-то по-дурацки, тормозит как-то не так. Да разве так управляют BMW?

Проверено электроникой

Проекционный дисплей на стекле, ограничение скорости на участке, маршрут, автоматическое поддержание дистанции в пробке, автоподруливание, благодаря которому машина сама держится в полосе... Как мы раньше жили без всего этого? Реально полезная вещь в условиях радаров, которые чуть не через каждый километр – ограничитель скорости. Задал предел 60 – и как тапку ни жми... то есть, нет, можно, конечно, машину пересилить и она будет разгоняться, но – меееедленнно, неохоооотно, показывая всем своим видом, что – нет, не буду. И как только ногу с педали уберешь, опять замедлится до 60 км/ч.

Система подруливания: значок «руль» зеленого цвета на приборном щитке – полет нормальный. Если руль стал желтым, а к нему с двух сторон тянутся желтые человеческие ручки, значит, ты слишком расслабился, тебе говорят – «верни руки на руль». Если не послушаться, то желтая пиктограмма руля окрасится красным – и раздается требовательный зуммер. Не забалуешь.

Местные особенности работы системы удержания в полосе: загородная дорога-однополоска. Вся правая треть полосы занята ледяной полосой от работы снегоочистителя, твердый плоский лед. Слева радар машины видит чистую сплошную и на нее ориентируется. Но по-хорошему-то надо смещаться к центру! Иначе правыми колесами пойдешь по бугристому голому льду. И ты выруливаешь левее. А машина пихает тебя правее, не понимая, что там лёд.

Или вот - ползешь на электронном помощнике в пробке по набережной в правом ряду, чтобы с Костомаровской повернуть на Садовое кольцо. Впереди резкий правый поворот с одновременным подъемом, потом опять резкий правый поворот. И фургон-лидер, к которому прицепился твой автопилот, резко уходит вправо и вверх. А у тебя скорость выставлена на 60 км/ч. И GT вдруг видит, что впереди дорога освободилась, можно разогнаться до 60 – и делает резкий рывок вперед. А слева в это время по второму ряду тебя в том же повороте обгоняет внедорожник. И только твоя реакция тебя спасает от столкновения.

Голосовое управление – это, похоже как и у большинства нынешних автопомощников, чтобы было с кем поговорить в долгой дороге. Несуразности голосового управления пора коллекционировать: в GT попытка узнать дорогу к московскому ресторану The Сад была встречена предложением посетить Пицца-хат на Кингс-Роуд. Отличная идея, что ж.

Однажды с самом центре Москвы у Большого Каменного моста буквально на ровном месте на приборной доске загорелся красный значок, профиль автомбиля, и раздался тревожный зуммер. Потом все прошло само собой. «Ошибку не пишет? Значит, глюк» – успокоил меня дилер по громкой связи с BMW Assistance. Позже выяснилось: машина пыталась предупредить меня, что я еду в тупик, образованный дорожными работами.

Вообще очень скоро начинаешь чувствовать себя американским солдатом в войне XXI века, киборгом – с комплектом спутниковой связи и GPS, в шлеме с тепловизором, с лазерным оружием. Пока не понимаешь, что без всего этого беспомощен. Особенно, садясь в машину предыдущего поколения, где нет электронных “нянек” и где ты надеешься только на себя: на свое знание города, на свои ощущения от того, как ведет себя автомобиль, на свою реакцию. И я не знаю, честно, что лучше. С одной стороны, война XX века осталась в XX веке. С другой стороны, киборг, «отключенный от сети» – бессилен.

Окончательно отрезвление приходит, когда, расслабленный возможностями и комфортом премиум-класса, выходишь утром после очередного мегаснегопада и лезешь в багажник, чтобы достать щетку и почистить машину. Салон-то прогрет, да и багажник с кнопки пульта распахивается дистанционно, с ключа, всё работает как надо. Но снег с двери багажника при этом – осыпается красивой горкой прямехонько в багажный отсек. Снова танки Гудериана против русской зимы.

Тонкая оранжевая линия

Машины становятся все более похожими, особенно в границах своей ниши. Одинаково технически совершенными – и когда даже номинальный набор комфортных опций уже одинаков у многих автомобилей из совершенно разных сегментов, то у покупателя рано или поздно встает вопрос, почему надо платить за один автомобиль больше, чем за другой. И чтобы этот вопрос не вставал, производители начинают вкладывать душу в детали. Начинают упирать на красоту или на «фишки». Яркий пример красоты – это, например, как подсвечен салон в ночное время. Как у BMW 6GT. Днем линия фирменного оранжевого BMW-шного цвета, которая пересекает торпедо и волной взбегает на передние двери, лишь намечена. А ночью – это тихое и благородное лайт-шоу, в котором участвуют подсветка бардачка и дверей, точечные светильники над головой. Это очень красиво, уютно и дорого. И видно, что над этой симфонией света и цвета ее создатели действительно поколдовали. И что это стоит денег. И что красота если не спасает мир, то сильно выручает мировой автопром. А «фишки» – это, например режим «цепи противоскольжения», в котором отключается, как пишет мануал, управление задними колесами и скорость ограничивается 50 км/ч. Или – функция предупреждения о мобильном телефоне, забытом в отсеке для дистанционной подзарядки.

Удовольствие за деньги

Про выдвижное аникрыло вспоминается анекдот. Верблюжонок спрашивает: «Папа, зачем нам горбы?» «Это, сынок, – отвечает отец, – запас жира, который позволяет нам не пить в пустыне две недели». «Папа, а зачем нам такие широкие копыта?» – «Это, сынок, чтобы мы ходили по песку и не проваливались». «Папа, а зачем нам (что-то еще)...». «Это, сынок, затем, чтобы...». «Папа – а зачем нам весь этот тюнинг в зоопарке?» Примерно такие же мысли возникают. Что мы имеем? Дорогая, интересная, удобная, роскошная машина. Способная ездить 250 км/ч – очень комфортно ездить, легко и играючи. (При этом когда пневматическая подвеска поднимает автомобиль на 20 мм, то он спокойно крадется по дачному проселку.) Но нужна ли мне возможность ездить со скоростью 250 км/ч, если даже на автострадах у нас 110? Пригодится ли мне такая динамика, если я не участвую в светофорных гонках, а езжу по городу под камерами? Ну и так далее, по пунктам. И тогда понимаешь, что на первое место выходит пресловутое «удовольствие за рулем». Удовольствие не от результата, а от процесса. От того, как она рулится, разгоняется, тормозится. Удовольствие – гарантировано. А стоит оно того или нет – уже зависит от толщины вашего кошелька. «Это же квартира», – не сговариваясь, реагировал каждый, кому я называл цену тестового экземпляра 6 GT. 6 245 000 рублей – это и правда, студия в лофте в ЦАО, пусть без отделки.

Чувство при расставании с машиной: с одной стороны – сожаление: потому что ну что ж – классно! здорово! Едет, ускоряется, рулится, тормозит, комфорт – всё на пять с плюсом. Но, возвращая ключи сотруднику пресс-парка, выдыхаешь с облегчением: слишком обязывающая машина. Слишком она из тебя вынимает душу, требует, рождает напряжение. Бывают похожие девушки: безукоризненной внешности, с моментальным откликом на твои желания, огромным потенциалом. Но одновременно – требовательные, каждую минуту придирчиво оглядывающие тебя на предмет соответствия. Вроде уже и роскошный салон, и панорамная крыша, и можно ноги вытянуть на заднем ряду и наслаждаться дорогой – а ей всё неймется, она всё ерзает: «Это у тебя точно Louis Vuitton? Хорошо, допустим… А он у тебя точно настоящий?!” Вот и когда прощаешься с BMW 6 GT, чувствуешь, как тебя «отпускает». И хочется напоследок сказать ей: «Да настоящий, девушка, Louis Vuitton, настоящий. Зачем так нервничать?»

Технические характеристики BMW 6 GT ГАБАРИТЫ, ММ 5091x1902x1538 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3070 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 128/138/158 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 610/1800 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1955 ТИП ДВИГАТЕЛЯ дизель РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2993 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 265/195 при 4000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 620 при 2000-2500об/мин ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ 8-ст. АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 250 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 6,0 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6.7/5,2/5,7