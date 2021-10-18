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18 окт 2021

BMW готовит к выпуску новую электрическую платформу

BMW готовит к выпуску новую электрическую платформу

2025 год станет для немецкого концерна крайне важным, так как именно в этот период BMW будет показывать свою новую «тележку» для электромобилей под названием «Neue Klasse»

В данный момент, BMW создает свои электромобили на тех же платформах, на которых построены и их бензиновые аналоги. Взять, к примеру, седан третьей серии – он изготовлен на архитектуре Clar. В течение следующего года у нее появится электрическая версия, которая будет построена также на платформе Clar.

Что касается новой «тележки» NK, то первой ее получит среднеразмерный седан с внутренним индексом NK1. BMW намерена позиционировать его в качестве электрической альтернативы 3 Series следующего поколения.  В целом платформа NK обладает целым рядом преимуществ, главное из которых – возможность создания автомобилей разный классов (от седанов до кроссоверов).  О самом автомобиле известно лишь то, что кузов NK1 будет сделан из алюминия, стали и углеродного волокна. Некоторые панели ради облегчения изготовят из пластика. Из технических характеристик известен лишь запас хода- 650 километров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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