BMW I4 представят уже совсем скоро

17 марта, запишите эту дату себе в календари. Именно в этот день нам покажут новый электрический седан из Баварии

В целом, о машине известно уже очень многое. Взять, например, дизайн – автомобиль уже столько раз ловили в свои объективы фотошпионы, что секрета из облика делать не стоит. Фактически, нам покажут Gran Coupe 4-Series с некоторыми отличиями. К ним относятся «закрытая» решетка радиатора, немного другой оптика и диффузор.

Что касается техники, то портал Carcoops заявляет нам три силовые установки. Младшая будет развивать 284 лошадиные силы. В качестве некоего золотого стандарта расположится 335-сильный двигатель, а на вершине будет находиться 530-сильный мотор. Что касается батарей, то их емкость пока не указывается, однако, нам приоткрыли значение параметра запаса хода – 600 километров.