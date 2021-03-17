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17 мар 2021

Представлен BWM i4

Представлен BWM i4
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн раскрыл свой первый электрический лифтбэк. Продажи автомобиля запустятся уже совсем скоро.

Что касается внешности, то она выполнена в стиле уже знакомых решений по семейству четвертой серии. Любопытно, но по электромобилю можно составить предположение о том, как будет выглядеть бензиновая версия «Четверки» Gran Coupe, которая появится в модельном ряду Баварцев через некоторое время. Кстати, даже в электромобилях дизайнеры BMW не отказываются от гигантских решеток радиатора – здесь она присутствует. Зачем – непонятно, но дизайн – штука сложная.

Что касается техники, то у автомобиля будет несколько модификаций. Причем производитель заявляет как дальнобойные, так и скоростные версии. Подробностей пока нет, но по некоторым данным самый дальнобойный автомобиль сможет проезжать на одном заряде более шестисот километров. Среди скоростных модификаций лучший результат в разгоне до сотни будет находиться на уровне четырех секунд.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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