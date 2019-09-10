Представлена новая BMW 4-Series

Да, во Франкфурте выставлен концепт-кар, однако, производитель пообещал, что серийный вариант будет на 85% схож с прототипом.

Когда будет представлена серийная «Четверка», то, определенно, ее отличительным признаком станут большущие ноздри радиаторной решетки, которые присутствуют у концепта и без изменений перекочуют на серийный автомобиль. Напомним, что такое решение впервые «прописалось» на новой «Семерке» и кроссовере X7.

В технической части откровений будет меньше. Вся техническая начинка 4-Series достанется от новой «тройки» в кузове G20 — у моделей одна и та же платформа в серийном варианте. В базовом исполнении купе оснастят двухлитровым наддувным бензиновым двигателем под индексом B48. Мотор, в зависимости от форсировки, выдает 184 или 252 лошадиные силы. Трансмиссия — восьмиступенчатый «автомат» ZF во всех версиях. Новинка будет доступна как в задне-, так и в полноприводном исполнении.