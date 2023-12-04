BYD завершила ходовые испытания нового морского автовоза, способного перевозить 7700 автомобилей

Китайская компания BYD объявила о завершении испытаний нового грузового судна типа PCTC под названием Ro-Ro Explorer 1. Данное судно было сконструировано китайской государственной компанией Guangzhou Shipyard International

Строительство Ro-Ro Explorer 1 началось в начале этого года и сейчас стало известно, что корабль смог успешно пройти испытание. Всего на проект было выделено около 5 миллиардов юаней. Согласно плану компании, всего на службу поступит 8 кораблей, каждый из которых сможет перевозить до 7700 автомобилей. Габариты судна составляют почти 200 м в длину, 38 метров в ширину с осадкой в 9 метров.

Благодаря этому проекту, BYD расширит свое присутствие на иностранных рынках. Только за прошлый месяц компания реализовала 30 629 электромобилей за рубежом, а в годовом эквиваленте этот показатель достигает 206 679 штук, что в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что новые суда также позволят решить проблему с логистическим трудностями, которые испытывают европейские компании по перевозке китайских электромобилей.

Напомним, что BYD активно выводит на европейский рынок свои самые популярные модели Atto 3, Dolphin, Seal, Han EV, а также Tang EV. Пока главными рынками для компании остаются Германия и Франция, но с новой логистической цепочкой китайцы смогут увеличить объем поставок и, соответственно, расширить свое присутствие в Европе.

