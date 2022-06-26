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Самый мощный и быстрый кабриолет британской марки сумел объединить в себе драйверский накал и аристократические манеры

Представьте себе следующую картину: тканевая крыша кабриолета Bentley Continental GT Speed опускается ровно за 19 с в причудливом Z-образном пируэте. За эти мгновения посетительница кафе в центре Рима успевает дважды выкрикнуть «беллиссимо!» и один раз «перфетто!». Настоящий взрыв эмоций! Впрочем, на протяжении всего тест-драйва, проходившего в центре и окрестностях Вечного города, этот «британец» собирал комплименты едва ли не на каждых светофоре и парковке. Дошло до того, что я заподоз­рил итальянцев в космополитизме. А разве нет? Сходят с ума от английского пижона, будто позабыв о собственных гипер­эмоциональных Lamborghini, Ferrari и Maserati.

Красота по-британски

В сравнении с «одноклассниками» из итальянских «конюшен» самый мощный и быстрый кабриолет Bentley и правда несет в себе чуть меньше экспрессии. Зато он даст оппонентам фору в плане роскоши. Чего стоят одни только матричные фары с эффектом драгоценных камней! Черные кованые 22-дюймовые колесные диски скрывают за спицами огромные карбон-керамические тормозные механизмы. Решетка радиатора и фронтальный воздухозаборник того же оттенка сигнализируют, что перед вами автомобиль с выдающимися характеристиками.

В салоне шикарная отделка соседствует с классическими формами. Скажем, правая и левая части центральной консоли симметричны – отсюда ощущение упорядоченности и монументальности. Когда же я гляжу на граненые поворотные шайбы, шлифованный алюминий накладок и сочетание дерева, алькантары и кожи с ромбовидной прострочкой, то ощущаю себя в... художественном музее.

Ну и, конечно, здесь имеется непроходное решение, примиряющее консерваторов и гаджетоманов. Речь о фирменной поворотной секции передней панели, позволяющей рокировать 12,3-дюймовый тачскрин высокого разрешения с аналоговыми циферблатами и глухой панелью из шпона. В столь аристократичном антураже и не верится, что ты за рулем 659-сильной «зажигалки», ускоряющейся с места до сотни за 3,7 с и развивающей 335 км/ч.

Мягкая сила

В движении автомобиль с 6-литровым бензиновым W12 демонстрирует безупречные манеры. В «гражданских» режимах Bentley и Comfort преселективный 8-ступенчатый робот ведет себя деликатнейшим образом, а система отключения половины цилиндров при низких нагрузках заботится о том, чтобы бак не опустел раньше времени.

На загородных трассах «британец» вновь удивляет – на этот раз редким сочетанием мощи, собранности и плавности хода. Подвеска конкурентов от Porsche, Lamborghini и Ferrari в сравнении с его подвеской покажется едва ли не экстремально жесткой. Continental GT Speed извлекает здесь максимум из чуткого адаптивного пневмошасси, способного не пропускать в салон вибрации. Причем даже на разбитых дорогах, которые обнаружить в итальянской глубинке не проблема. В то же время здесь успешно трудятся система активного подавления кренов, улучшающий маневренность электронный дифференциал задней оси и полный привод, делящий тягу между осями поровну в режимах Bentley и Comfort или перенаправляющий ее в пользу задних колес при выборе «спортивных» настроек.

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В последнем случае в повадках машины предсказуемо становится больше агрессии. Цифровая стрелка тахометра немедленно перемещается на одно деление вверх, и, если нажать на педаль газа посильнее, двигатель «зависнет» на высоких оборотах и не сбросит их как минимум минуту, даже если вы вернете шайбу выбора режимов езды к «гражданской» предустановке Comfort.

Ну и, разумеется, этот Bentley дарит водителю настоящий драйверский кайф в связке быстрых поворотов. Удивляться опять-таки не приходится: амортизаторы, упомянутые активные стабилизаторы и система ESP у модели, названной «Скоростью», откалиброваны по спортивному, шасси – полноуправляемое, а «преселектив» тасует передачи вдвое быстрее, чем у менее мощных собратьев по линейке Continental GT.

Вишенка на торте – отменная шумоизоляция (при движении с поднятым верхом паразитные звуки уменьшены на 3 дБ в сравнении с прошлым поколением) и продуманные до мелочей утилитарные решения. К примеру, здесь подогреваются не только сиденья и руль, но и подлокотники, услужливые «руки-автоматы» протянут водителю и переднему пассажиру ремни безопасности, а кресла сделают массаж. Но главное, в моей памяти надолго останутся запахи морского побережья, врывающиеся в «обез­главленный» Bentley под рокот «заряженного» W12. Вот только, чтобы испытывать такие ощущения, нужно не только выложить круглую сумму, но и найти у дилеров ставший остродефицитным автомобиль.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
В подогреваемые и вентилируемые передние сиденья встроены дефлекторы, оптимизирующие поток воздуха в зоне регулируемых электроприводом подголовников. Они прогревают пространство в области шеи водителя и переднего пассажира эффективнее и тише, чем у предшественника.

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