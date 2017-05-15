Концепт Bentley EXP 12 Speed 6e - Роскошь под током

Концептуальный родстер Bentley EXP 12 Speed 6e приоткрывает планы британской компании по постепенному отходу от консервативных решений

Что касается экстерьера, то перед нами почти классический Bentley с приземистым «мускулистым» кузовом и ажурным щитом радиаторной решетки. Футуристически выглядят разве что внешние видеокамеры вместо зеркал и светящаяся цифра «6» за решеткой радиатора. В интерьере же видим штурвал вместо традиционного руля, огромный вертикально ориентированный сенсорный дисплей мультимедийной системы и цифровую «приборку». Шикарный салон отделан кожей, деревянным шпоном и медью. Последняя намекает на то, что EXP 12 Speed 6e – электрокар. В релизе сказано, что для автомобиля предусмотрено беспроводное высокоскоростное зарядное устройство и что запаса хода достаточно для поездки из Лондона в Париж или из Милана в Монако. Представляя EXP 12 Speed 6e, компания из Крю стремится завязать диалог с потенциальными покупателями люксовых электрокаров.