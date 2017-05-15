Автомобильный портал Motorpage
май 2017

Концепт Bentley EXP 12 Speed 6e - Роскошь под током

Новый Bentley EXP 12 Speed 6e - Bentley EXP 12 Speed 6e Concept 2017 Роскошь под током
Концептуальный родстер Bentley EXP 12 Speed 6e приоткрывает планы британской компании по постепенному отходу от консервативных решений

Что касается экстерьера, то перед нами почти классический Bentley с приземистым «мускулистым» кузовом и ажурным щитом радиаторной решетки. Футуристически выглядят разве что внешние видеокамеры вместо зеркал и светящаяся цифра «6» за решеткой радиатора. В интерьере же видим штурвал вместо традиционного руля, огромный вертикально ориентированный сенсорный дисплей мультимедийной системы и цифровую «приборку». Шикарный салон отделан кожей, деревянным шпоном и медью. Последняя намекает на то, что EXP 12 Speed 6e – электрокар. В релизе сказано, что для автомобиля предусмотрено беспроводное высокоскоростное зарядное устройство и что запаса хода достаточно для поездки из Лондона в Париж или из Милана в Монако. Представляя EXP 12 Speed 6e, компания из Крю стремится завязать диалог с потенциальными покупателями люксовых электрокаров.

Фото Bentley EXP 12 Speed 6e

  • Bentley EXP 12 Speed 6e Concept 2017 Роскошь под током
  • Bentley EXP 12 Speed 6e Concept 2017 вид сбоку
  • Bentley EXP 12 Speed 6e Concept 2017 вид сзади
  • Bentley EXP 12 Speed 6e Concept 2017 водительское место
Больше фотографий в нашей галерее

Последние новости

...
BMW Z4

Замена родстера BMW Z4 получит индекс… Z4

15 мая 2017
Volkswagen AG

Volkswagen не будет продавать Bentley или Bugatti

15 мая 2017
Lada Vesta SW 2017

Lada представит универсал Vesta SW осенью

15 мая 2017
Cadillac XTS 2018

Рассекречен новый седан Cadillac

15 мая 2017

Toyota инвестирует в проект летающего автомобиля

15 мая 2017

 Новости авторынка

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

1 8 8 3 4