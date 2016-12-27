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дек 2016

Концепт Cadillac Escala - Флагманская стать

Новый Cadillac Escala - Cadillac Escala Concept 2016 Флагманская стать
Концепт-кар Cadillac Escala закладывает основы будущего стиля американской марки и намекает на появление нового флагманского седана

При габаритной длине 5347 мм и колесной базе 3228 мм роскошный прототип получился крупнее современной флагманской модели CT6. В оформлении «фасада» прослеживаются интересные новации – широкая трапециевидная решетка радиатора, экстремально узкие блок-фары на основе светодиодов, высокая подоконная линия, купеобразная крыша, длинный фактурный капот и фонари в форме литеры L. Ожидается, что такие решения получат серийные новинки Cadillac. Салон имеет две четко очерченные зоны – драйверскую и релаксационную. Приборная панель и центральный дисплей помещены под единый козырек. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены мониторы, выезжающие из спинок передних кресел. Бортовой электроникой можно управлять при помощи жестов и голоса. Под капотом установлен 4,2-литровый бензиновый V8 с двумя турбинами. Отдача двигателя и тип трансмиссии не уточняются, зато известно, что тяга передается на задние колеса. И, наконец, Escala – это вовсе не седан, как кто-то наверняка подумал, а лифтбек, причем с интересной конструкцией багажной дверцы. Она открывается вместе с задним стеклом, но не захватывает высокий задний борт.

Фото Cadillac Escala

  • Cadillac Escala Concept 2016 Флагманская стать
  • Cadillac Escala Concept 2016 вид спереди сбоку
  • Cadillac Escala Concept 2016 водительское место
  • Cadillac Escala Concept 2016 вид сзади сбоку
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