Каковы дальнейшие стратегические задачи? Что предстоит сделать в ближайшем будущем?

Сейчас мы продаем на российском рынке три модели. Но вскоре появится вторая продуктовая линейка. Я имею в виду транспорт, работающий на электричестве. При этом мы по-прежнему будем фокусироваться на кроссоверах. Все нынешние модели получат новые модификации, и, конечно, появятся абсолютно новые продукты. Что касается стратегической задачи, то ее довольно просто сформулировать: забота о потребителях. И это не просто слова. Мы проводим большую работу в данном направлении, которая подразумевает поддержку клиентов на всем пути взаимодействия с автомобилем. Я имею в виду и покупку Exeed, и его эксплуатацию, и послепродажное обслуживание, и многие дополнительные сервисы. Все это в сумме дает человеку ощущение премиальности. Другими словами, мы стремимся создать целую систему, в которой человеку комфортно взаимодействовать с автомобилем.