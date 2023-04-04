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Сунь Луцюань
Chery
04 апреля 2023

Сунь Луцюань

председатель совета директоров «Чери Автомобили рус»

Exeed везет в Россию электромобиль

Бренд Exeed, входящий в «многодетную» семью Chery, по праву можно назвать флагманским. Модели этой марки претендуют на полноценное присутствие в премиум сегменте, бросая вызов старожилам в лице всем известных «немцев». О том, какие задачи в России преследует китайская компания, мы откровенно побеседовали с Сунь Луцюанем, председателем совета директоров «Чери Автомобили рус»

Можно сказать, что Exeed отыграл в России первый тайм. Как вы оцениваете это время?

Самое главное, Exeed удалось войти в Топ-10 продаж на российском рынке. А среди премиум-брендов мы прочно заняли первое место. И вы правы, это только начало. Можно сказать, первый тайм. Не пройдет много времени – уже в этом году мы представим новые автомобили. Так что перспективы, прямо скажем, хорошие.

На каких рынках вы продаете модели Exeed?

Сегодня наши автомобили продаются на рынках Китая, России, Чили, Саудовской Аравии, Казахстана, Кувейта, Катара. Но этот список стран в скором времени существенно расширится. Конкретные государства пока не назову, но по темпу могу уточнить, что за год будет прибавляться две и более страны. 

Сколько автомобилей при идеальной ситуации вы хотели бы продавать в нашей стране?

В прошлом году мы реализовали более шестнадцати тысяч машин. В этом сезоне рассчитываем на рост. Думаю, мы в состоянии обеспечить рынок необходимым количеством автомобилей. И тут нам поможет формируемая в данный момент новая модельная линейка, которая, приоткрою завесу секретности, будет включать и электромобиль.

Как будет называться электрическая линейка? Тоже Exeed?

Мы как раз думаем над этим. С одной стороны, бренд должен быть узнаваемым. С другой – важно подчеркнуть разницу между электромобилями и автомобилями с традиционными ДВС. Скорее всего, название изменится.

Когда начнете продавать электромобили?

Сейчас проект находится в активной стадии, и первый электромобиль мы планируем привезти до конца года. 

Кто ваши покупатели в России? Где живут? Где работают? Сколько зарабатывают?

Мы проводим множество исследований и потому хорошо представляем своих покупателей. Это руководители среднего и высшего звена. Они занимают высокие должности в качестве наемных работников или имеют собственный бизнес. Наши покупатели обладают самыми разнообразными интересами, но буквально всех их объединяет ярко выраженная жизненная позиция, стремление узнавать и пробовать новое. Они активно добиваются своих целей. По нашим исследованиям, многие пересаживаются на наши автомобили с люксовых брендов – например, немецких, таких как Mercedes или BMW. И это происходит не только потому, что они могут себе позволить дорогой, качественный автомобиль. Наши покупатели успели оценить достоинства Exeed, к которым я отношу надежность и комфорт. Они готовы делиться своим позитивным опытом и рекомендовать наши автомобили друзьям. Такие выводы уже можно сделать по опыту эксплуатации наших моделей в российских условиях.

Кого из традиционных автопроизводителей вы считаете конкурентами?

На старте продаж ориентиром были немецкие лидеры рынка премиального сегмента. Но многое поменялось, и нашим главным конкурентом стали мы сами. Известно, что покупатели с высоким доходом очень требовательны. И тут у нас один путь – создавать близкие к идеалу с технологической точки зрения продукты.

Каковы дальнейшие стратегические задачи? Что предстоит сделать в ближайшем будущем?

Сейчас мы продаем на российском рынке три модели. Но вскоре появится вторая продуктовая линейка. Я имею в виду транспорт, работающий на электричестве. При этом мы по-прежнему будем фокусироваться на кроссоверах. Все нынешние модели получат новые модификации, и, конечно, появятся абсолютно новые продукты. Что касается стратегической задачи, то ее довольно просто сформулировать: забота о потребителях. И это не просто слова. Мы проводим большую работу в данном направлении, которая подразумевает поддержку клиентов на всем пути взаимодействия с автомобилем. Я имею в виду и покупку Exeed, и его эксплуатацию, и послепродажное обслуживание, и многие дополнительные сервисы. Все это в сумме дает человеку ощущение премиальности. Другими словами, мы стремимся создать целую систему, в которой человеку комфортно взаимодействовать с автомобилем. 

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