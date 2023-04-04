Бренд Exeed, входящий в «многодетную» семью Chery, по праву можно назвать флагманским. Модели этой марки претендуют на полноценное присутствие в премиум сегменте, бросая вызов старожилам в лице всем известных «немцев». О том, какие задачи в России преследует китайская компания, мы откровенно побеседовали с Сунь Луцюанем, председателем совета директоров «Чери Автомобили рус»
Самое главное, Exeed удалось войти в Топ-10 продаж на российском рынке. А среди премиум-брендов мы прочно заняли первое место. И вы правы, это только начало. Можно сказать, первый тайм. Не пройдет много времени – уже в этом году мы представим новые автомобили. Так что перспективы, прямо скажем, хорошие.
Сегодня наши автомобили продаются на рынках Китая, России, Чили, Саудовской Аравии, Казахстана, Кувейта, Катара. Но этот список стран в скором времени существенно расширится. Конкретные государства пока не назову, но по темпу могу уточнить, что за год будет прибавляться две и более страны.
В прошлом году мы реализовали более шестнадцати тысяч машин. В этом сезоне рассчитываем на рост. Думаю, мы в состоянии обеспечить рынок необходимым количеством автомобилей. И тут нам поможет формируемая в данный момент новая модельная линейка, которая, приоткрою завесу секретности, будет включать и электромобиль.
Мы как раз думаем над этим. С одной стороны, бренд должен быть узнаваемым. С другой – важно подчеркнуть разницу между электромобилями и автомобилями с традиционными ДВС. Скорее всего, название изменится.
Сейчас проект находится в активной стадии, и первый электромобиль мы планируем привезти до конца года.
Мы проводим множество исследований и потому хорошо представляем своих покупателей. Это руководители среднего и высшего звена. Они занимают высокие должности в качестве наемных работников или имеют собственный бизнес. Наши покупатели обладают самыми разнообразными интересами, но буквально всех их объединяет ярко выраженная жизненная позиция, стремление узнавать и пробовать новое. Они активно добиваются своих целей. По нашим исследованиям, многие пересаживаются на наши автомобили с люксовых брендов – например, немецких, таких как Mercedes или BMW. И это происходит не только потому, что они могут себе позволить дорогой, качественный автомобиль. Наши покупатели успели оценить достоинства Exeed, к которым я отношу надежность и комфорт. Они готовы делиться своим позитивным опытом и рекомендовать наши автомобили друзьям. Такие выводы уже можно сделать по опыту эксплуатации наших моделей в российских условиях.
На старте продаж ориентиром были немецкие лидеры рынка премиального сегмента. Но многое поменялось, и нашим главным конкурентом стали мы сами. Известно, что покупатели с высоким доходом очень требовательны. И тут у нас один путь – создавать близкие к идеалу с технологической точки зрения продукты.
Сейчас мы продаем на российском рынке три модели. Но вскоре появится вторая продуктовая линейка. Я имею в виду транспорт, работающий на электричестве. При этом мы по-прежнему будем фокусироваться на кроссоверах. Все нынешние модели получат новые модификации, и, конечно, появятся абсолютно новые продукты. Что касается стратегической задачи, то ее довольно просто сформулировать: забота о потребителях. И это не просто слова. Мы проводим большую работу в данном направлении, которая подразумевает поддержку клиентов на всем пути взаимодействия с автомобилем. Я имею в виду и покупку Exeed, и его эксплуатацию, и послепродажное обслуживание, и многие дополнительные сервисы. Все это в сумме дает человеку ощущение премиальности. Другими словами, мы стремимся создать целую систему, в которой человеку комфортно взаимодействовать с автомобилем.