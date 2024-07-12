Автомобильный портал Motorpage
Дмитрий Максимов
Chery
12 июля 2024

Дмитрий Максимов

директор бренда CHERY в России

Семейные ценности

Марка CHERY запустила программу семейной поддержки покупателей авто. В чем заключаются особенности этой акции, а также о том, какую роль семейные ценности играют в выборе автомобиля на современном российском авторынке, «Автопанорама» поговорила с Дмитрием Максимовым, директором бренда CHERY в России

В последнее время правительство России уделяет особое внимание социальной поддержке семьям. Но почему такая коммерческая структура, как CHERY, решила начать оказывать поддержку семейным покупателям? 

Давайте начнем с того, что компания CHERY, которая отметила 18 лет присутствия в России, ведет в нашей стране социально ответственный бизнес. Мы помогаем детям-сиротам, поддерживаем спортивные мероприятия и здоровый образ жизни, проводим экологические акции, а также развиваем другие социально важные программы. И наша инициатива с программой «Семейный автомобиль» — очередной вклад в развитие общества в России, в частности, направленный на повышение качества жизни. CHERY производит машины, которые относятся к категории семейных авто и особенно интересны покупателям с детьми. 

В чем заключаются условия вашей семейной программы? 

Наша программа предполагает скидку для семей с двумя и более детьми, возраст которых до 18 лет. Для таких покупателей мы предлагаем дополнительную выгоду к действующим программам. Они могут сэкономить в семейный бюджет до 200 тыс. рублей в зависимости от выбранной модели. К слову, у нас широкий модельный ряд — компактный кроссовер TIGGO 4 PRO, полноразмерный TIGGO 7 PRO MAX и семиместный TIGGO 8 PRO MAX. Так что любая семья может выбрать подходящую для своих нужд машину. 

Какими качествами в первую очередь должен обладать семейный автомобиль? 

Автомобиль для семьи должен иметь оптимальное сочетание безопасности, комфорта и практичности. Представленный в России модельный ряд CHERY отвечает всем этим требованиями и подходит для семейного использования. Пассивная безопасность базируется на прочном каркасе кузова и высокопрочной стали, при этом, безусловно, в задней и передней частях автомобилей есть запрограммированные зоны деформации, которые в случае удара правильно «сложатся» для защиты пассажиров. Линейка подушек безопасности у нас расширена в целях максимального результата при столкновении.
Для предотвращения столкновения в наших автомобилях предусмотрен целый арсенал систем. Не буду рассказывать про ABS и систему курсовой устойчивости — ваших читателей этим не удивишь. Мне нравятся имеющиеся в наших автомобилях различные электронные ассистенты, которые стоят на страже, заботятся о том, чтобы физическое, эмоциональное и психическое состояние водителя и пассажиров было максимально хорошим. Датчик дождя автоматически включит стеклоочистители и закроет люк, система помощи при спуске с горы не позволит сорваться машине в юз на скользком покрытии, функция помощи в пробках следит за находящимся впереди транспортным средством, а система предотвращения столкновений среагирует в экстренной ситуации. Особенно мне нравится функция контроля слепых зон, позволяющая уверенно маневрировать в городском потоке, и ассистент при открывании дверей, который световой индикацией проинформирует, когда небезопасно открывать двери. Все дети максимально нетерпеливы, и часто не успеваешь завершить парковку, как слышишь щелканье ремней безопасности, а в следующее мгновение — двери нараспашку. Автоматическая блокировка задних дверей и световая индикация уже спасли не одного велосипедиста и нервы глав семейств.

А что можно сказать про комфорт, насколько он необходим для семейных поездок? И что вы понимаете под понятием «практичный автомобиль»? 

Конечно, комфорт для семейных поездок очень важен, особенно, скажем, в длительных автомобильных путешествиях. Все наши автомобили готовы обеспечивать комфорт высокого уровня. Например, даже в самых начальных комплектациях модели CHERY полностью оснащены «зимним» пакетом — это обогрев лобового стекла, руля, передних и задних сидений, зеркал заднего вида и форсунок. Еще в машине должно быть достаточно места для пассажиров, удобные сиденья и просторный багажник, подголовники, подлокотнки и подстаканники. Но это, так сказать, базовый набор, мы пошли дальше. В наших авто есть такие опции, как вентиляция сидений и спинок, имеется функция массажа, а также такое удобное решение, как выдвижная оттоманка. Говоря о практичности, я имею в виду надежность, долговечность и низкую стоимость владения, которыми отличаются автомобили CHERY. Мы уверены в качестве производства машин, и поэтому наша компания одна из первых вышла на рынок с предложением о гарантийной и сервисной поддержке до 7 лет или 200 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Также модели CHERY экономичны с точки зрения расхода топлива, мы допускам использование 92 го бензина. Вот я, например, езжу на CHERY TIGGO 8 PRO MAX, и в городском режиме расход не превышает 9 л на 100 км. И это для большого автомобиля с двухлитровым турбированным мотором. Я считаю, это прекрасный показатель. Раньше у меня была машина такого же класса другой марки, там расход составлял 13 л. Что касается стоимости запчастей, то с таким периодом гарантии многие наши владельцы об этом даже не задумываются, обходясь только затратами на расходные материалы. 

Но все же насколько вы при необходимости можете обеспечить клиентов нужными запчастями? 

У нас как у дистрибьютора открыто два склада запчастей — один в Центральном федеральном округе (Московский регион) и второй в Сибирском федеральном округе (Красноярск). Их территориальное расположение призвано минимизировать логистические издержки и поддерживать бесперебойное снабжение дилерской сети. В случае внезапных сложностей с импортом запасов двух складов хватит на восемь месяцев. У официального дилера, согласно нашим условиям и требованиям, функционирует собственный оперативный склад, который должен быть укомплектован всем необходимым для оперативного ремонта клиентских машин, и, соответственно, дилер обязан следить и поддерживать в нужном количестве запас автомобильных частей, компонентов, аксессуаров и расходных материалов. Ну а по ценам затраты на техническое обслуживание автомобилей CHERY находятся абсолютно на уровне среднерыночных расценок. А по некоторым позициям или в некоторых в регионах эти цены даже ниже.

Насколько, на ваш взгляд, на российском рынке значима доля семейных покупателей, которым важно приобретать именно семейные авто с качествами, о которых вы сказали? 

Эта доля достаточно велика. Мы видим по первым неделям действия нашей семейной программы, что ею воспользовались порядка 15% клиентов. Интерес к программе растет, ее узнаваемость повышается, и в ближайшее время мы рассчитываем выйти на уровень до 25% продаж с использованием семейной программы. 

Какие новинки CHERY можно ожидать в ближайшее время на российском рынке? 

Одно из самых значимых событий в этом плане для нас — ожидание кроссовера CHERY TIGGO 9, который появится уже нынешней осенью. Ну и также, возможно, до конца года нас ждут обновления некоторых из текущих моделей. 

Сейчас многие бренды стремятся удивлять своих клиентов. Чем еще вы будете удивлять покупателей, что делаете для того, чтобы поддерживать лояльность бренду CHERY? 

Не то чтобы мы стремимся чем-то удивить, скорее мы ориентированы на создание пространства для новых знакомств, общения, получения нового опыта. Когда человек сделал выбор в сторону приобретения автомобиля марки CHERY, он попадает в мир новых возможностей и открытий. Владельцев CHERY мы вовлекаем в участие в различных партнерских мероприятиях. Кстати, в июне состоялся семейно-музыкальный фестиваль «Дикая мята», и мы, являясь его автомобильным партнером, приготовили для участников и наших клиентов ряд интересных активностей. Также мы постоянно проводим конкурсы, в которых можно выиграть ценные призы, сотрудничаем с беговым сообществом, и если владелец автомобиля CHERY поддерживает здоровый образ жизни, то добро пожаловать в нашу команду! Еще мы организуем для владельцев семейные мероприятия, на которых они могут пообщаться с нами напрямую, принять участие в различных мастер-классах, расширить свой круг знакомств, а дети при этом будут вовлечены в различные игры и квесты. Особенно мне нравится, когда мы узнаем от наших владельцев об их каком-то интересном хобби либо о работе, необычной истории знакомств супругов или о том, что повлияло на их выбор приобрести в семью автомобиль CHERY. Мы снимаем такие видеоистории или просто рассказываем о них в наших социальных сетях. Потому что мы все одна большая семья! 

Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»
Автор
Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»

Вам понравилось интервью?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

Обзоров машин на сайте:

5 2 2 5