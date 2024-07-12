А что можно сказать про комфорт, насколько он необходим для семейных поездок? И что вы понимаете под понятием «практичный автомобиль»?

Конечно, комфорт для семейных поездок очень важен, особенно, скажем, в длительных автомобильных путешествиях. Все наши автомобили готовы обеспечивать комфорт высокого уровня. Например, даже в самых начальных комплектациях модели CHERY полностью оснащены «зимним» пакетом — это обогрев лобового стекла, руля, передних и задних сидений, зеркал заднего вида и форсунок. Еще в машине должно быть достаточно места для пассажиров, удобные сиденья и просторный багажник, подголовники, подлокотнки и подстаканники. Но это, так сказать, базовый набор, мы пошли дальше. В наших авто есть такие опции, как вентиляция сидений и спинок, имеется функция массажа, а также такое удобное решение, как выдвижная оттоманка. Говоря о практичности, я имею в виду надежность, долговечность и низкую стоимость владения, которыми отличаются автомобили CHERY. Мы уверены в качестве производства машин, и поэтому наша компания одна из первых вышла на рынок с предложением о гарантийной и сервисной поддержке до 7 лет или 200 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Также модели CHERY экономичны с точки зрения расхода топлива, мы допускам использование 92 го бензина. Вот я, например, езжу на CHERY TIGGO 8 PRO MAX, и в городском режиме расход не превышает 9 л на 100 км. И это для большого автомобиля с двухлитровым турбированным мотором. Я считаю, это прекрасный показатель. Раньше у меня была машина такого же класса другой марки, там расход составлял 13 л. Что касается стоимости запчастей, то с таким периодом гарантии многие наши владельцы об этом даже не задумываются, обходясь только затратами на расходные материалы.