Марка CHERY запустила программу семейной поддержки покупателей авто. В чем заключаются особенности этой акции, а также о том, какую роль семейные ценности играют в выборе автомобиля на современном российском авторынке, «Автопанорама» поговорила с Дмитрием Максимовым, директором бренда CHERY в России
Давайте начнем с того, что компания CHERY, которая отметила 18 лет присутствия в России, ведет в нашей стране социально ответственный бизнес. Мы помогаем детям-сиротам, поддерживаем спортивные мероприятия и здоровый образ жизни, проводим экологические акции, а также развиваем другие социально важные программы. И наша инициатива с программой «Семейный автомобиль» — очередной вклад в развитие общества в России, в частности, направленный на повышение качества жизни. CHERY производит машины, которые относятся к категории семейных авто и особенно интересны покупателям с детьми.
Наша программа предполагает скидку для семей с двумя и более детьми, возраст которых до 18 лет. Для таких покупателей мы предлагаем дополнительную выгоду к действующим программам. Они могут сэкономить в семейный бюджет до 200 тыс. рублей в зависимости от выбранной модели. К слову, у нас широкий модельный ряд — компактный кроссовер TIGGO 4 PRO, полноразмерный TIGGO 7 PRO MAX и семиместный TIGGO 8 PRO MAX. Так что любая семья может выбрать подходящую для своих нужд машину.
Автомобиль для семьи должен иметь оптимальное сочетание безопасности, комфорта и практичности. Представленный в России модельный ряд CHERY отвечает всем этим требованиями и подходит для семейного использования. Пассивная безопасность базируется на прочном каркасе кузова и высокопрочной стали, при этом, безусловно, в задней и передней частях автомобилей есть запрограммированные зоны деформации, которые в случае удара правильно «сложатся» для защиты пассажиров. Линейка подушек безопасности у нас расширена в целях максимального результата при столкновении.
Для предотвращения столкновения в наших автомобилях предусмотрен целый арсенал систем. Не буду рассказывать про ABS и систему курсовой устойчивости — ваших читателей этим не удивишь. Мне нравятся имеющиеся в наших автомобилях различные электронные ассистенты, которые стоят на страже, заботятся о том, чтобы физическое, эмоциональное и психическое состояние водителя и пассажиров было максимально хорошим. Датчик дождя автоматически включит стеклоочистители и закроет люк, система помощи при спуске с горы не позволит сорваться машине в юз на скользком покрытии, функция помощи в пробках следит за находящимся впереди транспортным средством, а система предотвращения столкновений среагирует в экстренной ситуации. Особенно мне нравится функция контроля слепых зон, позволяющая уверенно маневрировать в городском потоке, и ассистент при открывании дверей, который световой индикацией проинформирует, когда небезопасно открывать двери. Все дети максимально нетерпеливы, и часто не успеваешь завершить парковку, как слышишь щелканье ремней безопасности, а в следующее мгновение — двери нараспашку. Автоматическая блокировка задних дверей и световая индикация уже спасли не одного велосипедиста и нервы глав семейств.
Конечно, комфорт для семейных поездок очень важен, особенно, скажем, в длительных автомобильных путешествиях. Все наши автомобили готовы обеспечивать комфорт высокого уровня. Например, даже в самых начальных комплектациях модели CHERY полностью оснащены «зимним» пакетом — это обогрев лобового стекла, руля, передних и задних сидений, зеркал заднего вида и форсунок. Еще в машине должно быть достаточно места для пассажиров, удобные сиденья и просторный багажник, подголовники, подлокотнки и подстаканники. Но это, так сказать, базовый набор, мы пошли дальше. В наших авто есть такие опции, как вентиляция сидений и спинок, имеется функция массажа, а также такое удобное решение, как выдвижная оттоманка. Говоря о практичности, я имею в виду надежность, долговечность и низкую стоимость владения, которыми отличаются автомобили CHERY. Мы уверены в качестве производства машин, и поэтому наша компания одна из первых вышла на рынок с предложением о гарантийной и сервисной поддержке до 7 лет или 200 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Также модели CHERY экономичны с точки зрения расхода топлива, мы допускам использование 92 го бензина. Вот я, например, езжу на CHERY TIGGO 8 PRO MAX, и в городском режиме расход не превышает 9 л на 100 км. И это для большого автомобиля с двухлитровым турбированным мотором. Я считаю, это прекрасный показатель. Раньше у меня была машина такого же класса другой марки, там расход составлял 13 л. Что касается стоимости запчастей, то с таким периодом гарантии многие наши владельцы об этом даже не задумываются, обходясь только затратами на расходные материалы.
У нас как у дистрибьютора открыто два склада запчастей — один в Центральном федеральном округе (Московский регион) и второй в Сибирском федеральном округе (Красноярск). Их территориальное расположение призвано минимизировать логистические издержки и поддерживать бесперебойное снабжение дилерской сети. В случае внезапных сложностей с импортом запасов двух складов хватит на восемь месяцев. У официального дилера, согласно нашим условиям и требованиям, функционирует собственный оперативный склад, который должен быть укомплектован всем необходимым для оперативного ремонта клиентских машин, и, соответственно, дилер обязан следить и поддерживать в нужном количестве запас автомобильных частей, компонентов, аксессуаров и расходных материалов. Ну а по ценам затраты на техническое обслуживание автомобилей CHERY находятся абсолютно на уровне среднерыночных расценок. А по некоторым позициям или в некоторых в регионах эти цены даже ниже.
Эта доля достаточно велика. Мы видим по первым неделям действия нашей семейной программы, что ею воспользовались порядка 15% клиентов. Интерес к программе растет, ее узнаваемость повышается, и в ближайшее время мы рассчитываем выйти на уровень до 25% продаж с использованием семейной программы.
Одно из самых значимых событий в этом плане для нас — ожидание кроссовера CHERY TIGGO 9, который появится уже нынешней осенью. Ну и также, возможно, до конца года нас ждут обновления некоторых из текущих моделей.
Не то чтобы мы стремимся чем-то удивить, скорее мы ориентированы на создание пространства для новых знакомств, общения, получения нового опыта. Когда человек сделал выбор в сторону приобретения автомобиля марки CHERY, он попадает в мир новых возможностей и открытий. Владельцев CHERY мы вовлекаем в участие в различных партнерских мероприятиях. Кстати, в июне состоялся семейно-музыкальный фестиваль «Дикая мята», и мы, являясь его автомобильным партнером, приготовили для участников и наших клиентов ряд интересных активностей. Также мы постоянно проводим конкурсы, в которых можно выиграть ценные призы, сотрудничаем с беговым сообществом, и если владелец автомобиля CHERY поддерживает здоровый образ жизни, то добро пожаловать в нашу команду! Еще мы организуем для владельцев семейные мероприятия, на которых они могут пообщаться с нами напрямую, принять участие в различных мастер-классах, расширить свой круг знакомств, а дети при этом будут вовлечены в различные игры и квесты. Особенно мне нравится, когда мы узнаем от наших владельцев об их каком-то интересном хобби либо о работе, необычной истории знакомств супругов или о том, что повлияло на их выбор приобрести в семью автомобиль CHERY. Мы снимаем такие видеоистории или просто рассказываем о них в наших социальных сетях. Потому что мы все одна большая семья!