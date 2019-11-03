Машины из Китая становятся все более привычными на российских улицах – как и многие другие высокотехнологичные продукты, созданные в Поднебесной, они планомерно отвоевывают долю у других игроков рынка. О том, что стоит за этими успехами, рассказывает директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков
В целом наш бизнес сопоставим со средними результатами по рынку, хотя и со знаком плюс. Так, если за девять месяцев общее снижение продаж в России составило 2%, то наши показатели на те же 2% увеличились. Более того, в сентябре в сравнении c тем же месяцем 2018 года спрос на модели Chery вырос сразу на 39%. И тут заслуга прежде всего двух кроссоверов – весной начали предлагать новый Tiggo 7, а в августе еще одну новинку – Tiggo 4. Уже в сентябре на долю этих моделей пришлось более 80% спроса. Так что рассчитываем завершить год на высокой ноте.
У каждого из этих SUV свой яркий, индивидуальный стиль, они богато оснащены уже в стандартных комплектациях, а качество всех материалов, будь то салон или кузов, действительно высокое. Ну и, наконец, надежность – Chery предоставляет на Tiggo 4 и Tiggo 7 гарантию на 5 лет или 150 000 км пробега, в том числе на лакокрасочное покрытие.
Мы в своих продуктах уверены. Ведь все автомобили марки проходят на базе R&D центра в Китае сложнейшие технические и ресурсные испытания – в общей сложности более 2600 видов тестов. О качестве продукции свидетельствует и исследование американского агентства J.D. Power. В 2019 году в нем приняли участие 266 моделей от 67 европейских, американских, японских и китайских брендов. И бренд Chery в сравнении с предыдущим годом поднялся сразу на 26 позиций. При этом Tiggo 2 и Tiggo 3 заняли две первые строчки среди субкомпактных SUV, а Tiggo 4 в сегменте компактных кроссоверов обосновался на четвертом месте – сразу после Jeep Compass. Такой же результат показал Tiggo 8 в номинации среднегабаритных кроссоверов, где победил Volkswagen Tharu.
Сегодня он самый широкий среди всех китайских марок: в общей сложности мы предлагаем пять кроссоверов семейства Tiggo в сегментах B, B+ и C. А в 2020 году планируем расширить линейку на две модели – кроссовер D-сегмента Tiggo 8 и седан C-класса Arrizo 6.
Больше, чем многие могут себе представить. Прежде всего, у нас собрана самая настоящая Dream Team – исследовательская и дизайнерская команда, включающая более 5000 экспертов из Европы, Америки и Азии, в том числе высококлассных специалистов, работавших в Porsche, General Motors, BMW, Mazda, Peugeot-Citroen, Ford. Например, платформа T1X, использованная в новых Tiggo 7 и Tiggo 4, создана при участии инженеров Jaguar Land Rover, атмосферные двигатели серии ACTECO – в партнерстве с австрийской AVL, подвеску помогает настраивать Lotus Engineering. Среди же поставщиков деталей и компонентов – Bosch, Valeo, UAES, Magna, Benteler, Delphi, Getrag и другие лидеры этой индустрии.
Знаете, когда я только начинал играть в теннис, мне сказали: если намерен добиться серьезных результатов, то выходи на корт лишь против сильных соперников. По-моему, это справедливо и для бизнеса. Так что мы конкурируем с машинами корейских, японских и европейских марок, имеющими сопоставимые технические характеристики. А нашим главным преимуществом является цена – все модели бренда стоят в пределах 1 млн рублей или немного выше. При этом покупателям предложены фактически премиальные варианты опций – литые алюминиевые 18-дюймовые диски, кожаный салон с электрорегулировками сидений, бесключевой доступ и запуск, полный пакет систем обогрева, 9-дюймовые сенсорные экраны с возможностью интеграции смартфона, камера заднего вида, «умный» ключ-браслет... Всего и не перечислишь.
Разумеется. Лучше всего об этом говорит тот факт, что в нынешнем году заметно изменился срез покупателей. Если до появления новинок наши машины чаще всего выбирали люди старше 45 лет, то сейчас средний возраст клиентов снизился как минимум на десяток лет. Кроме того, виден прирост женской аудитории – на ее долю приходится уже 26% покупок. Важна и география: спрос на модели бренда уверенно увеличивается в крупнейших городах страны – Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Новосибирске, Самаре.
Именно поэтому у нас сформирован комплекс программ лояльности. К примеру, уже более десяти лет мы бесплатно предлагаем всем владельцам услуги по программе «Chery – помощь в пути», которая подразумевает оказание техпомощи и предоставление справочно-юридических консультаций 24 часа в сутки. Есть действующая пятый год акция «CheryДА подарков», направленная на предоставление выгодных условий по проведению профилактических и сервисных работ в период осенне-зимнего сезона. А только что – в октябре этого года – мы запустили федеральную кампанию «Год без забот»: всем покупателям нового Tiggo 7 до конца года предоставляем сервисный пакет, которым можно воспользоваться в течение 365 дней с момента покупки автомобиля, а также набор подарков – два техобслуживания, два шиномонтажа, комплект зимних шин и страховую защиту от ГСК «Югория». А по программе trade-in возможна дополнительная выгода до 150 000 рублей.
У нас реализован проект Chery Finance, где сформирована широкая линейка программ с различными условиями. Скажем, есть возможность приобрести автомобиль со ставкой по кредиту от 0,1% либо без первого взноса, при этом есть кредитные программы, по которым максимальный срок займа достигает семи лет. Бренд также поддерживает собственные программы «Первый автомобиль Chery» и «Семейный автомобиль Chery» – мы предоставляем специальную цену при покупке в кредит через банки-партнеры. Работают и программы с остаточным платежом, которые снижают ежемесячную финансовую нагрузку по обслуживанию кредита за счет того, что часть стоимости машины заморожена. Доступно и рефинансирование автокредита, ранее взятого в другом банке. Как видите, мы можем подобрать условия практически под любой запрос клиента.
Сейчас в нее входит более 80 предприятий, однако мы фокусируемся не только на количестве, но и на качестве дилерских центров. Прежде всего шлифуем все бизнес-процессы дилеров, чтобы они могли предоставлять надлежащий уровень сервиса. В частности, непрерывно контролируем качество оказываемых услуг на соответствие стандартам бренда. Кроме того, важнейший вектор – переход от мультибрендовых салонов к монобрендовым. Тут, кстати, у нас полное взаимопонимание практически со всеми партнерами. А среди них крупнейшие игроки автомобильного ретейла из многих ключевых регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, юга России, ее центральной части…
У нас особое отношение к подготовке персонала, будь то сотрудники отделов продаж или сервиса. Разработаны обучающие программы для всех групп должностей, а к тренингам привлечены ведущие автомобильные эксперты, обладающие опытом работы с зарубежными компаниями. Сотрудники дилерских центров подтверждают квалификацию в профессиональных конкурсах «Мастер года» и «Продавец года», а их победители представляют Россию на международных конкурсах, проводимых концерном Chery среди стран присутствия марки. Там россияне многократно становились призерами, а один из электриков-диагностов стал даже «чемпионом мира» среди своих коллег. Что же касается единого склада запчастей, то он был создан еще в 2006 году – практически одновременно с приходом бренда на российский рынок. Сегодня его номенклатура насчитывает более 8000 наименований, которые на 95% обеспечивают потребности сервис-центров. А редкие детали нам отправляют из Китая самолетом, причем в считаные дни.
Exeed – премиальный бренд. Он воплотил в себе все передовые достижения и многолетние наработки компании. У нас есть планы представить автомобили этого бренда россиянам.