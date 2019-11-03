Но продать машину – лишь полдела, надо еще и удержать клиента, дать ему что-то дополнительно…

Именно поэтому у нас сформирован комплекс программ лояльности. К примеру, уже более десяти лет мы бесплатно предлагаем всем владельцам услуги по программе «Chery – помощь в пути», которая подразумевает оказание техпомощи и предоставление справочно-юридических консультаций 24 часа в сутки. Есть действующая пятый год акция «CheryДА подарков», направленная на предоставление выгодных условий по проведению профилактических и сервисных работ в период осенне-зимнего сезона. А только что – в октябре этого года – мы запустили федеральную кампанию «Год без забот»: всем покупателям нового Tiggo 7 до конца года предоставляем сервисный пакет, которым можно воспользоваться в течение 365 дней с момента покупки автомобиля, а также набор подарков – два техобслуживания, два шиномонтажа, комплект зимних шин и страховую защиту от ГСК «Югория». А по программе trade-in возможна дополнительная выгода до 150 000 рублей.