Американский субкомпакт узбекской сборки показал, что может заинтересовать не только тех, кто развозит пиццу, но и девушек со вкусом и скромными доходами

Микролитражка Chevrolet Spark знает толк в инт­ригах, умело скрывая возраст и меняя названия. Модель третьего поколения дебютировала на Женевском автосалоне в марте 2009 года, а в России поступила к дилерам в 2010 м – после показа на Московском автосалоне. В 2016 году «малыш» узбекской сборки был предложен российским клиентам под названием Ravon R2, а в середине 2020-го грамотно «обнулился» и вернулся к нам... под прежним названием Chevrolet Spark. Такие вот почти шпионские игры со сменой явок и паролей. Но еще удивительнее, что его дизайн и инженерия остаются востребованными даже спустя 11 лет после выхода на рынок, а доля женщин среди владельцев высока. Ведь на поверку выясняется, что Spark – самая доступная иномарка с двумя педалями в нашей стране.

Хочется погладить

Секрет привлекательности здесь – визуальная игрушечность. Лично мне этот автомобильчик хочется приласкать, как симпатичного щенка. А он знай себе смотрит на тебя большими глазами-фарами, подмигивает мультяшными фонарями и того и гляди завиляет «хвостиком» антенны. Нельзя сбрасывать со счетов и яркие цвета кузова. Кроме того, есть у него и «фишечки», как, скажем, закамуфлированные ручки задних дверей, – так высокий «хэтч» бесцеремонно маскируется под купе.

В салоне глаза разбегаются от дизайнерских находок. Тут и «мотоциклетный» щиток приборов, и стильный руль с выемкой под большой палец на нижней спице, и консоль, которую в ателье ItalDesign стилизовали под бензобак мопеда. А как вам кнопочки на кайме цифровой части приборки? Иные бренды из кожи вон лезут, чтобы придать своим имиджевым новинкам ретронотки, а тут вам естественный и ненавязчивый винтаж с отсылкой к приставкам Dendy.

Сиденьица (иначе и не скажешь) отформованы, как мне кажется, под миниатюрных барышень: короткая округлая подушка, ненавязчивая боковая поддержка, тканевая обивка с рисуночком и кармашек для мелочей в торце спинки. Однако придерусь к регулировке водительского кресла по высоте – подниматься «на лифте» вверх, выкручивая тугой «барашек» очень неудобно.

Сзади – не хоромы, но сидеть можно. Причем, что удивительно, даже втроем. Правда, ни откидного подлокотника, ни розеток, ни дефлекторов для обдува нет. Впрочем, зачем они нужны, если Spark по габаритам лишь немногим крупнее smart fortwo. Включила печку или «кондей» посильнее – и вот тебе на «галерке» нужный микроклимат. Сын же, когда угнездился на заднем ряду, взял и подключил смартфон к аудиосистеме через USB-слот на центральной консоли – даже стандартного провода хватило. Словом, Spark оказался эдакой сумочкой на колесах. Жаль только, что багажник на 170 л маловат. Если отправляешься на серьезный шопинг, без раскладывания дивана в ровный пол не обойтись.

Для реальной жизни

«Хейтеры» могут хоть обкричаться – мол, Spark устарел и не престижен. Правда же состоит в том, что этот маленький автомобиль отлично подходит для города, а для женщин, лишь начинающих водить, и вовсе находка. Во-первых, у «малыша» отличная обзорность, а при маневрировании задним ходом страхуют датчики парковки. Если хотите, за доплату дилер установит салонное зеркало со встроенной камерой заднего вида. Во-вторых, руль с электроусилителем в равной степени легок и информативен, и даже новички ощутят связь с машиной. И, наконец, подвеска уверенно отфильтровывает ямы и дорожные стыки, а на шоссейных скоростях хэтчбек не реагирует на колейность и, даром что короткобазный, четко держит курс.

Хотя каплю дегтя в мед добавил нависающий над землей передний бампер. Если машина загружена, в нерасчищенном от снега дворе есть шанс «причесать» снежные брустверы, как расческой. Ну и, пожалуй, на больших скоростях Spark шумноват. В салон пробиваются и звук мотора на высоких оборотах, и шум покрышек, и аэродинамический гул. Впрочем, в этом ценовом сегменте такой аккомпанемент в порядке вещей.

Ну и еще сюда бы мотор помощнее, силенок эдак на сто. Однако под капотом расположился 85-сильный бензиновый трехцилиндровый «атмосферник» объемом 1,2 л, а в напарниках у него не самый современный 4-диапазонный автомат. Такой связки хватит, чтобы относительно комфортно перестраиваться в пробках, но на шоссейных скоростях задора «малютке» уже не хватает, поэтому приходится тщательно готовить каждый обгон. Зато выше всяких похвал тормоза. Такое ощущение, что их создавали с прицелом как раз на более мощный мотор. В довершение всего, Spark еще и «малоежка»: заявленный расход бензина – 6,2 л/100 км – в принципе соответствует реальности, если, конечно, не гонять как полоумная, загоняя стрелку тахометра к красной зоне. Тогда хэтчбек потребует на пару литров больше. Кстати, для него рекомендовано топливо Аи-92, что тоже сулит финансовую выгоду.

Поскольку цены на машину с 1,2-лит­ровым мотором и автоматом варьируются в диапазоне от 799 900 до 899 900 рублей, то дешевле окажется разве что Lada Granta с автоматом, но лично я голосую за машинку с золотистым крестом на радиаторной решетке. Готова рекомендовать ее начинающим «драйвершам», студенткам и всем, у кого в наши непростые времена туго с финансами. Если отбросить снобизм, от этого хэтчбека можно получать удовольствие. Чего я вам, девочки, искренне желаю!