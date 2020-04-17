Что для многих людей является олицетворением настоящего автомобиля? Думаю, что не в последнюю очередь люди назовут Chevrolet Tahoe или Cadillac Escalade, то есть большие, даже огромные, внедорожники на здоровенных колесах, с большим количеством хрома и так далее, однако, существуют такие автомобили, как например Chevrolet Traverse, которые старательно пытаются от всего этого откреститься. Получится ли?

Конечно, знающие люди мне сразу укажут на то, что Traverse автомобиль ни разу не маленький и будут правы, но лишь отчасти. Да, кроссовер весьма вымахал в длину – 5.2 метра – это вам не шутки, но весь секрет кроется в пропорциях. Взять, к примеру, тот же самый Tahoe. Он громаден по всем направлениям, как говорится «и ввысь, и в длину, и вширь», от чего и выглядит эдаким кирпичом. С Traverse ситуация иная – при своей немаленькой длине он более приземист и лично мне навевает какие-то морские ассоциации, особенно в прекрасном цвете мокрый асфальт. Да и в целом, автомобиль выглядит скромнее, как минимум, присутствие хрома, сведено практически на нет. Хотя, слово скромность здесь не очень применимо - Traverse монументален, но не кичлив. Он строг. Складывается ощущение, что создатели этого автомобиля хотели сделать его несколько европейским.

К слову, в салоне это ощущение усиливается. Когда-то в материале про Cadillac Escalade я написал, что американским автомобилям свойственна эклектика роскоши, то есть сочетание кожаной отделки, хрома, дерева и других материалов ради состояния «шоб дорого-богато». В Traverse такого нет - строгий салон под стать строгой же внешности: кожа, приятный пластик и минимум всяческих вставок. Если вам интересны ощущения восприятия, то представьте будто вы вошли в дорогой офис – здесь будет нечто похожее. При этом никуда не делись три кита под названием «комфорт, практичность и простор». Начать стоит с того, что в Traverse свободного пространства, как в бездонном сундуке. Назовите мне какой-нибудь семиместный автомобиль (микроавтобусы вроде Multivan не в счет), где на галерке без труда усядется взрослый человек? Если вы не смогли этого сделать, то вот вам ответ на будущее – Chevrolet Traverse. Интересно, что помимо семиместного варианта салона существует и восьмиместный формат. Он отличается лишь вторым рядом, который выполнен в виде цельного дивана, а не двух раздельных капитанских кресел. Между прочим, трехрядность вовсе не отменяет багажника, который остается более, чем внушительным даже за спинками «галерки». Говоря языком цифр – 651 литр при полностью разложенных креслах и почти три куба в случае ровной грузовой площадки. А еще у багажника существует вместительное подполье около ста литров, куда влезет обычный «самолетный» чемодан. Если же говорить о водительском пространстве, то оно прекрасно организовано: кресла удобны и имеют огромный диапазон регулировок. У приборной панели удобная индикация. Мультимедийная система поддерживает все современные протоколы, включая CarPlay и Android Auto (за звук отвечают Bose и он прекрасен). К слову, спасибо производителю за реализацию управления музыкой и климатом с помощью физических кнопок, а не новомодных сенсорных панелей. Разумеется, в наличии и целая россыпь розеток и USB-разъемов. Один, к слову, находится в моей любимой «партизанской нычке» (разных емкостей здесь тоже хватает) за монитором мультимедийной системы. Собственно, в долгую дорогу можно ехать хорошо упакованным.

Замечу, что на ходу автомобиль весьма неплох. Живенький V6 легко срывает Traverse с места, с приятным рычанием разгоняет машину и с удовольствием продолжает раскручиваться на трассовых скоростях. Интересно, что до сотни кроссовер разгоняется менее чем за восемь секунд. Между тем, мотор, по американским меркам, здесь установлен маленький – пусть и V6, но с отдачей всего в 318 лошадиных сил. Немного технической информации - такой же мотор стоит под капотом Cadillac XT5, с которым новичок делит одну платформу C1XX. Про нее мы еще поговорим, а пока замечу, что расход у автомобиля в трассовом режиме составляет приятные девять с половиной литров. Несколько приятных слов скажу о трансмиссии, которая управляется, внезапно, обычным рычагом на центральной консоли (а не кочергой на руле). У нас здесь установлен девятиступенчатый автомат, работа которого практически незаметна – настолько деликатно он переключает передачи. Что до управляемости, то откровений она у меня не вызвала - на умеренных скоростях Traverse по-легковому понятен и даже послушен, но на скоростях более 120 километров в час стоит быть аккуратным и не злоупотреблять резкими маневрами. Да, у нас здесь несущий кузов вместо рамы, но все равно, автомобиль тяжел и это безусловно сказывается. Однако, подвеска вызвала у меня вопросы. Дело в том, что Traverse хорошо переносит лишь гладкое покрытие, а на неровностях уже неприятно взбрыкивает как какой-нибудь грузовик. Диссонанс - такой характер был бы вполне уместным в случае рамного внедорожника, того же Tahoe, например, а от Traverse с его сложными многорычажными подвесками ожидаешь более деликатных повадок. Проще говоря, это несколько напрягает и заставляет сбрасывать ход перед искусственными неровностями, которые, как кажется, такой большой машине вообще не должны быть заметны.

Но еще больше вопросов у меня к системам безопасности. Конечно, как добротный семейный автомобиль Traverse упакован ими под завязку: круиз-контроль, камеры с круговым обзором и возможностью трансляции изображения на зеркало заднего вида. Это, к слову, очень упрощает обзор, так как, учитывая размеры машины, разглядеть что-либо в «обычное» зеркало достаточно сложно. Однако, скажите мне, почему система предотвращения столкновений живет своей жизнью? То она позволяет мне подлететь вплотную к заднему бамперу машины спереди и даже ну удосуживается сигнализировать мне об этом хоть малейшим писком, мол, тарань! То орет как резанная и бьет в набат, хотя до ближайшей машины еще корпуса так три… Система контроля полосы в ночь и дождь слепа, как одна мудрая женщина. В ясную погоду картина лучше, но все напрямую зависит от качества разметки. Самое главное, что эти негативные моменты - не единичный случай. Аналогичные баги замечали и мои коллеги в своих тестах, и, что самое главное, обычные пользователи. Все же завершить этот пункт хочется на хорошей нотке, у автомобиля образцово работает автоматический свет, да и само качество фар на высоте.

Наверняка кто-то спросит меня, а полный привод у автомобиля есть? Да, есть и реализован он несколько хитро. Лучше всего с описанием справился мой коллега. Приведу цитату: «В режиме FWD задействованы только валы привода передних колес, раздатка и карданный вал отсоединены, задний дифференциал тоже бездействует, а задние колеса вращаются на своих валах независимо друг от друга. При включении же полного привода срабатывает как бы «двойной замок». Его первая часть находится между коробкой передач и раздаткой, а вторая – многодисковая фрикционная муфта – расположена на приводном валу правого заднего колеса. В случае пробуксовки одного из колес срабатывают оба «замка», но как только необходимость в полном приводе отпадает, и то, и другое устройство отключаются». Говоря простым языком, изначально кроссовер двигается исключительно на переднем приводе, и такая конструкция позволяет на сухом асфальте полностью отключить привод к задним колёсам, что снижает вибрацию и шум, а также даёт небольшую экономию топлива. Полный же привод включается принудительно, причем как заявляет производитель, делать это можно на любой скорости. К слову, по-научному это все называется системой GKN. Впрочем, пусть техническую информацию дают на лекциях, как же все обстоит на деле? На удивление неплохо. Приведу одну ситуацию, как-то мне пришлось покорить одну крутую горку, ради достижения усадьбы. Мало того, что она была вся в неровностях, так еще и прошел снег, который превратил весь путь в кашу, однако, Traverse справился. Правда, все же стоит помнить несколько «но». Во-первых геометрия - автомобиль длинный, и невзирая на приличный клиренс и полный привод, существует шанс «чиркануть брюхом, порогами и т.д», здесь кроется второе «но», дело в том, что у автомобиля снизу много выступающих элементов: бак, ниша запаски, трубки кондиционера и.т.д. Оторвать что-нибудь из перечисленного не хотелось бы, правда?

Что в итоге? Я не устану повторять мантру, которая стала традиционной для американских автомобилей. Перед нами прекрасный сухопутный шаттл, который идеально подходит для дальних поездок, в особенности большой семьей, так как необходимые параметры: комфорт, оснащение, объемы здесь на высоте. Я даже позволю себе заметить, что если вам нужен большой семейный семиместный автомобиль, то на Chevrolet Traverse обратить внимание стоит. Во многом потому, что конкурентов на рынке практически не осталось. Например, у Ford был Explorer, но марка ушла с рынка, так что не вариант. На ум максимум приходят лишь Toyota Highlander и Volkswagen Teramont. Всяческие семиместные «Кодиаки» в расчет не берем – это машины другого класса. А что же там с отказом от американского амплуа? Собственно, с точки зрения восприятия создатели Chevrolet Traverse достигли этой цели, однако в плане ощущений и технического исполнения – американское ДНК еще хранит свою силу. С другой стороны, а кто сказал, что это категорически плохо?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHEVROLET TRAVERSE 3.6 AWD ГАБАРИТЫ, ММ 5189x1996 x1795 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3071 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 651 / 1645 / 2781 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2147 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3564 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 318/6800 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 360/5500 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 9-ст. ПРИВОД полный РАЗМЕР ШИН 255/55R20 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 7,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 10,0 ОБЪЕМ БАКА, Л 98